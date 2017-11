«Å informere om vedtak som er fattet er ikke det samme som brukermedvirkning»

Debatt

Under planleggingsprosessen for det nye helsehuset blir hovedlinjene i utformingen av helse- og omsorgstjenesten i Verdal kommune fastlagt med virkning for bygdas befolkning for flere tiår framover, - på godt og vondt.

En dyptgripende utforming av en kommunes helse- og omsorgstjeneste med de konsekvenser for befolkningen og de kostnader det her er snakk om, utløser en lovbestemt plikt for kommunen til å involvere representanter for brukerne i en aktiv, reell brukermedvirkning på systemnivå allerede fra starten av planleggingsprosessen.

Påbudet / kravet er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-10: «Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.»

Lovens intensjon er etter Verdal Pensjonistlag's oppfatning hverken til å misforstå, bortforklare eller bagatellisere.

Den lovbestemte høringen skal være ledd i en lokaldemokratisk praksis, hvor kommunene gjennom åpne prosesser utformer sine helse- og omsorgstjenester gjennom ryddig samhandling med bl.a. representanter for pasienter / brukere / befolkning.

Det er ikke likegyldig på hvilket tidspunkt brukermedvirkningen kalles inn i planprosessen.

For at befolkningen skal ha en reell mulighet for å kunne påvirke de valg som foretas under planleggingen av det framtidige helse- og omsorgssystemet i kommunene, forutsettes det at de ansvarlige sørger for at brukermedvirkningen gjøres gjeldende allerede fra første stund i utformingsprosessen, - før det aller første vedtak blir fattet.

Gjennom åpent brev til ordføreren i «Innherred» den 21. oktober etterlyste Verdal Pensjonistlag Verdal kommune's forvaltning av Helse- og omsorgstjenesteloven's §3-10 i forhold til den utforming av kommunens framtidige helse- og omsorgstjeneste som skjer gjennom planleggingen av det nye helsehuset og disposisjoner som iverksettes i forbindelse med dette.

Ordføreren ga tilsvar i avisa den 28. oktober. Svaret besto i det alt vesentligste i en orientering om kommunal informasjonsvirksomhet og igangsatte og påtenkte prosesser. Å informere befolkningen om beslutninger og vedtak som allerede er fattet og gjennomført er i og for seg prisverdig, - men det har ingen ting med brukermedvirkning å gjøre.

Verdal Pensjonistlag konstaterer med sterk beklagelse at Verdal kommune så langt, - et helt år etter første vedtak i prosessen, - enda ikke har oppfylt sin lovbestemte plikt til å sørge for å la representanter for brukerne komme til orde i forbindelse med tidenes største og mest inngripende velferdsløft i kommunen.

Siden såvel kommunens eget eldreråd som den politiske opposisjonen under prosessen har gitt klart uttrykk for meget sterke betenkeligheter med det hastverk og den mangel på utredning og lokaldemokrati som hittil har preget prosessen, fremstår forholdet etter Verdal Pensjonistlag's oppfatning som en bevisst unndragelse av den høringsrett som befolkningen har etter loven.

Et brudd på intensjonen i Helse- og omsorgstjenesteloven av denne karakter representerer etter Verdal Pensjonistlag's oppfatning et alvorlig anslag mot lokaldemokratiet i vår kommune, - etter lagets syn et forhold som er lite verdig en kommune som i relevante sammenhenger benytter enhver anledning til å fremheve at kommunen av nasjonale myndigheter er gitt tillit og høythengende status ved å bli tildelt vertskommunerolle som «Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester».

Respekt for befolkningens lovbestemte rettigheter bør med selvfølgelighet utvises av alle kommuner. Ikke minst forventes dette fra ansvarlige aktører i kommuner som av nasjonale myndigheter er tildelt spesiell tillit og høythengende status.

Verdal Pensjonistlag har registrert at en rekke meningsberettigete ressurspersoner har retta et sterkt kritisk søkelys mot ulike forhold innen eldreomsorgen, - deriblant den generelle mangel på lovbestemt, reell brukermedvirkning som har prega planleggingen og beslutningsprosessene innen omsorgspolitikken i bygda de siste par åra.

Blant kritikerne har befunnet seg erfarne, vel ansette og høyt respekterte personer med stor grad av innsikt og tildels toppfaglig kompetanse i omsorgsspørsmål.

Det er Verdal Pensjonistlag's klare oppfatning at kritikken har vært faglig velbegrunna og høyst berettiget, - kommunen har gjennom lengre tid bevisst neglisjert befolkningens klare rett hva angår brukermedvirkning i utformingen av eldreomsorgen.

Nettopp den kritiserte mangelen på lovbestemt brukermedvirkning, - i tillegg til rekken av andre lovbrudd påpekt av fylkesmannen, - samt uverdige forhold avdekka på annet vis, - er det som etter Verdal Pensjonistlag's oppfatning har prega bildet av eldreomsorgen i Verdal i siste valgperiode.

Også den måte som toneangivende politikere og ansvarlige administrative ledere har møtt befolkningens berettigete kritikk og påviste lovbrudd på, - de mange forsøk på bortforklaringer og bagatellisering, og fremsetting av påstander det har vært god grunn til å stille spørsmål ved, - kommer til å bli huska lenge av befolkningen.

Alle borgere er seg bevisst at de før eller senere vil få befatning med eldreomsorgen, - hvilket etter Verdal Pensjonistlags vurdering forklarer at den senere tids erfaringer fra eldreomsorgsforvaltningen i bygda har vist seg å oppta brede lag av befolkningen.

Det vil etter lagets oppfatning ikke være noen overraskelse om inntrykkene vil sitte i minnet til folk fram til over neste valg.

For å bidra til å bevare et snev av det som på utsida av rådhusveggen forstås med ryddig lokaldemokratisk samhandling i prosessene, finner Verdal Pensjonistlag det påkrevet å stille seg i spissen for et oppgjør med mangelen på lovbestemt reell brukermedvirkning innenfor eldreomsorgssektoren.

Laget tillater seg å peke på at det befinner seg en betydelig grad av innsikt og kompetanse hva angår helse og eldreomsorg også på utsida av rådhusets vegger.

For egen del har laget helt fra starten vært beredt til å bidra konstruktivt med de ressurser laget rår over i den lovbestemte medvirkning i den pågående utforming av helse- og omsorgstjenesten.

Beredskapen har sålangt vært nærmest fånyttes, - i påvente av det lovbestemte kommunale initiativ.

Verdal Pensjonistlags positive vilje til å bidra i ryddig samhandling med kommunen vil imidlertid ikke være til hinder for at laget også i fortsettelsen vil forbeholde seg retten til med full kraft å opptre som befolkningens vaktbikkje og talerør i eldrespørsmål, - og om det måtte finnes påkrevet, ytre seg kritisk, og om nødvendig påkalle relevant overordna tilsyn og kontroll.

Verdal Pensjonistlag vil understreke som sin generelle oppfatning at Verdal i det store og hele er en god kommune å bo og leve i for både gamle og unge.

Når det gjelder eldreomsorgsforvaltning og lokaldemokratisk praksis i styresettet har kommunen imidlertid et betydelig forbedringspotensiale som det mellom andre er Verdal Pensjonistlags oppgave på vegne av befolkningen å gi klare meldinger om.

Derfor følgende berettigete oppfordring til det sittende regime: I en kommune hvor det forventes at befolkningen skal vise respekt for lov og rett, må befolkningen til gjengjeld kunne forvente at ansvarlige politiske og administrative aktører beflitter seg på å oppfylle befolkningens lovbestemte rettigheter uten opphold og uten bortforklaringer og bagatellisering.

Verdal Pensjonistlag vil avslutningsvis vise til Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag sin artikkel «Forstemmende bagatellisering» i «Innherred» for 11. november, hvor han gir følgende klare melding:

«Jus er ikke et nødvendig onde som vi bruker etter eget forgodtbefinnende, men et gode som skal beskytte og verne mennesker mot ulovlige inngrep fra personer og institusjoner.»

Ombudets melding var i utgangspunktet adressert til aktuelle omsorgsansvarlige i Levanger kommune.

Verdal Pensjonistlag vil anbefale at også ansvarlige politiske og administrative aktører i Verdal kommune tar inn over seg at ombudets melding har full gyldighet også i vår kommune.

Etter fullmakt for Verdal Pensjonistlag

Johs. Bjørgvik

Sekretær.