Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

Debatt

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for bedre kvalitet i velferd, omsorg og skole i kommunesektoren. Arbeiderpartiet vil følge opp sine løfter fra valgkampen om bedre skole og eldreomsorg gjennom å fortsette styrkingen av kommunenes økonomi og tjenestetilbud til innbyggerne.

Arbeiderpartiet prioriterer en inntektsvekst for kommunesektoren på 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018. Veksten fordeles ved at kommunenes inntekter styrkes med 2 mrd. Kroner, og ved å prioritere vekst i inntektene til fylkeskommunene på omlag 1 mrd. kroner. For henholdsvis Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune vil det bety at inntektene styrkes med omtrent 5,5 millioner og 101 millioner.

Arbeiderpartiet vil stoppe velferdskutt i kommunene, og vil stemme mot regjeringens forslag om å unnta produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fra eiendomsskatt. Med regjeringens forslag vil kommunene tape 1,2 milliarder kroner som i dag blant annet brukes til barnehageplasser, skoler og eldre.

For Verdal kommune er det beregnet til å utgjøre ca 4,6 millioner i mindre inntekter, det er penger vi fremdeles trenger for å sikre innbyggernes velferd. Det er et «lite» paradoks at på det eneste inntektsområdet en kommune har «full råderett over», så ønsker regjeringen med sitt forslag å frata kommunene deler av den retten.

Samtidig sier de at de ønsker at kommunene og innbyggerne selv skal bestemme mer over utviklingen av egen kommune, men virkemidlene for å få til det blir man altså fratatt bit for bit av samme regjering.

I Verdal kommune står vi ovenfor tidenes investeringer innen skole, helse- og omsorgssektoren. Handlingsrommet til å ruste kommunen for fremtidens velferdsoppgaver i møte med en stadig voksende andel innbyggere over 70 år, er nå og årene som kommer, forutsatt at stats- og kommuneutgiftene prioriteres der behovene og utfordringene er størst.

Regjeringen presenterte i 2016 endringer i Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, med full virkning fra 2021. For å få investeringstilskudd er det fra da av krav om netto tilvekst av bolig/sykehjemsplass. Det betyr at kommunen må ta hele regningen for rehabilitering fra og med 2021.

Det kan ikke være slik at man ikke skal kunne rehabilitere eksisterende bygg når det egentlig er mest hensiktsmessig, på grunn av manglende finansiell mulighet. Arbeiderpartiet vil gi like mye tilskudd for å pusse opp eksisterende sykehjem og omsorgsboliger som for å bygge nye, og søker nå flertall med andre i opposisjonen for å sikre dette.

Regjeringen har lagt mye prestisje i å slå sammen kommuner, også fylkeskommuner. Da virker det underlig at man «belønner» de som har tatt muligheten en slik sammenslåingsprosess kan være, med å redusere inntektsoverføringene med vel 50 millioner for 2018 for Trøndelag fylkeskommune.

Med Arbeiderpartiets økonomiske opplegg hvor overføringene til Trøndelag økes med omtrent 101 millioner i forhold til regjeringens forslag, vil fylkeskommunen kunne fortsette å fornye og ruste opp fylkesveinettet, gi et bedre tilbud innenfor kollektivtransporten, styrke videregående opplæring med vekt på yrkesfagene og ikke minst fylle rollen som regional utviklingsaktør på en enda bedre måte for hele fylket.

For å sikre økt konkurransedyktighet, sysselsetting og forbedrede rammebetingelser for næringslivet også i Verdal, er det viktig at man styrker, og ikke svekker fylkets mulighet til å drive næringsutvikling, skape arbeidsplasser og skape ny vekst.

For Arbeiderpartiet er det viktig at mennesker kan velge å bo og arbeide over hele landet. Det er slik Norge har blitt et rikt land. Både innenfor nærings-, kommune- og samferdselspolitikken innebærer Arbeiderpartiets budsjett en kraftig styrking av distriktene. Skatter og avgifter er ikke et mål i seg selv, men virkemidler.

Det er spleiselaget som gjør at vi har velferdstjenester som er tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka, som gjør at vi kan gjøre en ekstraordinær innsats der det trengs, og at vi kan bidra til næringsutvikling og bosetting over hele landet.

En offensiv politikk med mer rettferdig fordeling og styrket fellesskap, vil kunne gi muligheter for nye arbeidsplasser, større trygghet og mer velferd i Verdal og Trøndelag. 5,5 millioner i økte inntektsoverføringer vil bidra til å styrke kommunens muligheter til å kunne gjennomføre nødvendige endringer innen skole, helse- og omsorgssektoren i Verdal.

Jeg håper at stortingsflertallet ser nytten av å styrke kommunene og fylkeskommunenes inntekter og gjennom det bidrar til at samme kommuner får økt sine muligheter til å møte morgendagens utfordringer, det vil vi alle ha stor glede og nytte av.

Knut Johansson

Verdal Arbeiderparti