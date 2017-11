Gi barnehagene på Skogn permanente plasser

Debatt

Onsdag 22. november skal kommunestyret ta stilling til kjøp av Kosekroken barnehage på Skogn. En kommunal overtagelse av denne barnehagen innebærer også at kommunen skal utvide antallet barnehageplasser i denne barnehagen gjennom flytting av eksisterende barnehageplasser fra andre Skognbarnehager, da rådmannen skriver i sin saksutredning at så snart som praktisk mulig, vil de øvrige midlertidige barnehageplassene i Skogn bli flyttet til denne nye kommunale barnehagen.

Gjennom mange år har Levanger kommune satset på de private barnehagene for å sikre en best mulig barnehagedekning på Skogn. Dette har blitt gjort gjennom å gi flere private barnehager lov til å ha midlertidige barnehageplasser gjennom flere år. De midlertidige plassene har gjort at flere private barnehagedrivere har foretatt økonomiske investeringer i sine barnehager, gitt mulighet for større barnehagefaglige miljø og sikret gode barnehager i området.

Venstre vil derfor foreslå at Levanger kommune kjøper Kosekroken barnehage, men vil også foreslå at de midlertidige plassene som er gitt til flere barnehager på Skogn, skal gjøres til permanente plasser og ikke flyttes til den nye kommunale barnehagen. Dette vil videreføre kommunens tidligere praksis og sikre et bredt barnehagetilbud i bygda.

Karl M. Buchholdt

formannskapsmedlem og

kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre