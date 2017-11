Midlertidig forbud mot innleie

Debatt

For oss handler det om å ta vare på grunnsteinene i det norske arbeidslivet: Faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det nå nødvendig med et forbud mot innleie.

Det har lenge vært en farlig utvikling i deler av arbeidslivet vårt, med økende grad av useriøsitet og dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Dessverre ser vi ingen bedring i de mest utsatte områdene i arbeidslivet, spesielt innen byggebransjen i Oslo-området. Vi er bekymret for at den negative utviklingen fortsetter, og at det skal spre seg til nye områder og bransjer.

På mange byggeplasser er bemanningsselskapene nå den største arbeidsgiveren. Slik fortrenges faste ansatte og opplæringsbedrifter, det gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en inntekt det går an å leve av. Når få er fast ansatte kan det også føre til forvitring av kompetanse, manglende innovasjon og synkende produktivitet.

I valgkampen brukte arbeidsminister Anniken Hauglie ord som «slavekontrakter» om arbeidsforholdene i deler av bemanningsbransjen. Men etter valget er løftene om å ta grep byttet ut med å gi bemanningsselskapene økt adgang til å bruke midlertidige ansettelser. Nå heter det at de ansatte bare skal ha «en viss forutsigbarhet for lønn og arbeidstid». Fagre løfter uten innhold, med andre ord.

Når regjeringen er så lite handlekraftig må opposisjonen brette opp ermene. Vårt svar er et midlertidig innleieforbud som begrenses til enten de geografisk sett mest utsatte stedene - eller til de mest utsatte bransjene. Samtidig vil vi opprettholde muligheten til å leie arbeidskraft mellom byggebedrifter, noe som gir bransjen nødvendig fleksibilitet. I tillegg krever vi at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ulovlig innleie og gi kraftigere sanksjoner ved gjentatte brudd. Alternativet er å se på at situasjonen ytterligere forverres, et alternativ som er svært mye dårligere.

Arild Grande

Stortingsrepresentant (Ap)