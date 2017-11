Interessant møte med biskop Herborg

Debatt

Tirsdag kveld fikk jeg æren av å lede en samtale med den nye biskopen i Nidaros, Herborg Finnset, under hennes introduksjonsreise til vårt distrikt. Biskop Herborg, som hun selv foretrekker å bli titulert som, ble møtt av en fullsatt sal i Levanger menighetshus. Det var mange som ville bli bedre tjent med sin nye biskop. Herborg framsto som åpenhjertig, nysgjerrig og kunnskapsrik, bøde mye på seg selv gjennom en halvannen times prat fra scenen i menighetshuset.

Makt og tillit. Det var tider da tittelen i seg selv var tilstrekkelig til at folk bøyde sitt hode og underla seg biskopens makt. Den tid er forbi. Herborg Finnset er tydelig på at tillit og respekt ikke er noe hun kan kreve i kraft av posisjon, men noe hun må vise i kraft av den hun er. Kirka må ikke være redd for å vise sin posisjonsmakt. Biskopen vil være mer medmenneske enn en politisk, autoritær kraft når hun vil hevde sine meninger i samfunns- og religionsdebatten. En krevende tilnærming, men trolig svært fornuftig om hun lykkes i sin gjerning.

– Har jo kjørt forbi tusen ganger – Alle nordlendinger har jo kjørt att og fram gjennom bispedømmet, og passet på å stoppe litt underveis.

Dragkamper finnes det nok av innenfor Den norske kirke. Mange handler om den sosiale dimensjonen, da kirka har vært ganske flink til å tilpasse seg endringer etterhvert som de har blitt sosialt akseptert i samfunnet. Vi husker abortspørsmålet, å vie fraskilte og forhold knyttet til feminisme og likestilling. Et tydelig skjæringspunkt i dag går mellom de som aksepterer og de som ikke aksepterer at par av samme kjønn får gifte seg i kirka. Vi har eksempler nå på misjonsforeninger som har etablert egne trossamfunn, fordi de ikke lenger føler tilhørighet og et eget rom innenfor Den norske kirke. Normisjons lokale forening i Skogn kan havne i denne kategorien.Herborg Finnset ønsker seg en kirke hvor det er høyt under taket med plass for ulike meninger. Selv betegner hun seg seg som radikal i spørsmål som handler om hvordan vi lever og innretter oss. En liberal biskop har ingen enkel jobb når hun skal overtale de mer konservative kristne om å bli, og hindre ytterligere splittelse og avskaling. Men, dette er hverdagen i det embete som biskop Herborg nå er valgt til. Her er utfordringer nok, og ikke bare godværsdager i sikte.

(Lederkommentar i Innherred 23. november 2017)