Hvorfor skal jeg delta i HUNT4?

Debatt

I disse dager får mange invitasjon i posten til å delta i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4. Alle bosatte over 12 år i hele fylket vil i løpet av perioden undersøkelsen foregår (2017-19) bli invitert; ungdom på skolene, voksne i hver sin kommune. Slik er HUNT unik i verdensmålestokk. Men er det noen vits i å delta?

Det er svært få som synes HUNT er en dårlig ide, men like vel kan dørstokkmila være lang for noen. Ungdom deltar i rikt monn, og de fleste blir invitert gjennom skolene. Men hvorfor skal jeg som ungdom med god helse delta? Jo, du kan bidra til at andre unge også kan få gode liv. For data fra Ung-HUNT brukes til forskning som viser hva som bidrar til gode liv for ungdom. Er du ungdom og har det vanskelig? Har du problemer, er du ensom, utsatt for mobbing? Da kan du bidra til forskning som kan stimulere til nye tiltak for ungdom med problemer. Bidra til å sette viktige helseforhold på dagsorden.

Er du voksen? Helsa i voksenperioden er viktig for hvordan det går framover i livet, hvordan du mestrer arbeidslivet og hvordan alderdommen blir. Data fra voksne midt i livet brukes til å forske på hva det er som bidrar til god helse og gode liv for folk flest, og hva som forårsaker sykdom og plager for andre.

Er du gammel? Da vet du at alderdommen kan føre med seg helseplager av forskjellig art. I HUNT4 er det en stor satsing på helse hos eldre. Satsingen kalles 70+. Du kan bidra til forskning for bedre helse blant eldre i Norge og internasjonalt. Er du bekymret for om det er ressurser nok til å hjelpe alle eldre i framtiden? Da kan du bidra til helsestatistikk for planlegging og prioritering av eldreomsorgen. Og til data som kan bidra til innovasjon og smarte løsninger i helsetjenestene slik at flest mulig kan få god hjelp i framtiden.

Er du kvinne? Da vet du at helse og sykdom erfares forskjellig mellom kjønnene. Kvinner har mer plager enn menn. Mange kvinner får dessverre brystkreft. Er du kvinne kan du bidra med data slik at forskere kan finne mer ut om hva som forårsaker sykdom og helseplager hos kvinner og hvordan vi kan forebygge og avhjelpe slike problemer.

Er du mann? Da vet du at menn har lavere forventet levealder enn kvinner. Hvorfor får flere menn enn kvinner hjertesykdom, og hvorfor får så mange menn prostatakreft? Dette er bare noen av mange spørsmål vi vil forske på med data fra HUNT4 med data fra menn i Nord-Trøndelag. Du kan bidra til bedre helse for menn i HUNT4.

Er du same? I HUNT4 spør vi om hvem som er same under datainnsamlingen, for bedre å kunne forstå hva som preger samers helse, sykdommer og utfordringer. Vi kan studere helseforskjeller mellom forskjellige grupper i samfunnet og lete etter årsaker til forskjellene. Er du innvandrer og kommer fra et annet land? I HUNT4 vil vi forsøke å få høy deltakelse blant minoriteter og innvandrere med tilleggsundersøkelsen SUNT. Hvilke helseutfordringer møte innvandrere i Norge, og hva er viktig for å bli integrert i samfunnet, bidra i arbeidslivet og få gode liv og god helse? Du kan bidra til viktig forskning for innvandrere.

Er du arbeidstaker? Da er du klar over hvor viktig gode arbeidsvilkår har å si for deg. Vi vet at helsa varierer betydelig mellom yrkesgrupper. Jobben din har stor betydning for helsa. Jobber kan være helsebringende og helseskadelige. Forskning fra HUNT er opptatt av slike forhold, og kunnskapen vil være nyttig for arbeidstakere, arbeidsgivere og hele arbeidslivspolitikken. Er du arbeidsgiver? Da vet du hva sykefravær koster virksomheten og skaper av merbelastning for kolleger og ledelse. Data fra HUNT4 vil brukes til forskning på årsaker til sykefravær og på hva som bidrar til en frisk arbeidsstokk i Norge.

Har du kronisk sykdom? Da ønsker du best mulig behandling, og aller helst, at man finner ny behandling som kurerer sykdommen. Du går sikkert mye til legen, men like vel er det viktig at du deltar i HUNT4. Slik kan du bidra til forskning som bidrar til bedre diagnostikk, forebygging og behandling av kroniske sykdommer.

Er du arbeidsufør? HUNT-data brukes til forskning på årsaker til uførhet, helse hos de uføre, og til forskning på betydningen av gode velferdsordninger. Ønsker du å bidra til at uføre har trygg økonomi og får god hjelp, kan du bidra til dette med å delta i HUNT4.

Er du superfrisk og sprek? HUNT4 data vil brukes til forskning på helsefremmende faktorer. Du kan bidra med informasjon som kan bli til nytte for mange. Hva er nøkkelen til et godt liv med god helse? I HUNT4 vil vi måle fysisk aktivitet på alle deltakere! HUNT4 blir verdens beste helseundersøkelse for å forstå betydningen av fysisk aktivitet i hverdagen.

Har du opplevd at noen i familien blir rammet av sykdom? Da ønsker du sikkert at dine nærmeste får best mulig helsetjenester. Blodet ditt kan også brukes til å forske på arvelige sykdommer. Du kan bidra til bedre helsetjenester med å delta i HUNT4.

Er du pasient og bruker fastlegen? Da forventer du sikkert høy kvalitet på behandlingen fastlegene gir. Data fra HUNT4 vil bli benyttet til å forske på hva som fremmer kvalitet i allmennpraksis. Er du fastlege? Da kan du gå foran med et godt eksempel og bidra til bedre kunnskap som du kan benytte i egen praksis. Slik kan du bidra til å hjelpe dine pasienter bedre i framtiden. Jobber du i helsetjenestene? Da vet du at det er mange ubesvarte spørsmål om hva som er god behandling, og hvordan diagnostisere bedre. Du vet at ressursene er knappe, og kan bli enda knappere i framtiden. Bidra til at HUNT får gode data om kvalitet i helsetjenestene og sett helsetjenestene på dagsorgen gjennom å bli med i HUNT4.

Vil du trenge behandling på sykehus en vakker dag? Da ønsker du sikkert den beste behandling som finnes, som de kanskje eha utviklet i et annet land. Da er det viktig at legene på avdelingen er faglig på topp, og følger med på hva som skjer internasjonalt. Den beste garantien for det, er at det foregår forskning på avdelingen. HUNT bidrar til at det foregår mye forskning på mange avdelinger på sykehusene i regionen. Det bidrar til gode fagmiljø og at du får best mulig behandling. Du kan bidra med data som gjør forskningen mulig.

Har du en sykdom det ikke finnes god behandling for i dag? Da ligger håpet i forskning. HUNT brukes av leger fra mange spesialiteter til å forske på sykdommer som det ikke finnes god behandling for i dag. Du kan bidra til å finne ny og bedre behandling for din sykdom. Uten data fra pasienter med din sykdom, er forskning på sykdommen umulig. Er du pasient og har fått god behandling? Da ønsker du sikkert at behandlinger med god effekt blir dokumentert og prioritert i helsetjenestene. HUNT-data benyttes til slik helsetjenesteforskning.

Er du en turist og reiser i inn- og utland? Turister kan frakte med seg smittsomme sykdommer og bakterier som er motstandsdyktige mot behandling. Blodprøven din kan ofte vise hvilke infeksjoner du har gjennomgått. Blodprøven kan også vise hvilke sykdommer du er motstandsdyktig mot og om vaksinene er effektive. Bidra med data om for bedre bekjempelse av smittsomme sykdommer ved å delta i HUNT4.

Bor du i en kommune? Da er du kanskje opptatt av at kommunen er utformet slik at folk trives, at støy og forurensning ikke er et problem, at kriminaliteten er lav og at folkehelsa er god? HUNT-data benyttes til folkehelseforskning som din kommune vil dra nytte av i folkehelsearbeidet.

Er du politiker? Da ønsker du sikkert et solid kunnskapsgrunnlag for folkehelsepolitikken du vil føre. Du ønsker å vite hvilke helsetjenester som virker, og hvilke behandlinger som ikke har effekt slik at du kan prioritere. Du ønsker dine velgere det beste. Du ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Resultater fra HUNT vil bidra på alle disse områdene. Delta i HUNT, gå foran som et godt eksempel og bidra til høy deltakelse blant dine velgere.

Er du nordtrønder? Da kan du bli stolt deltaker i en av verdens beste folkehelseundersøkelser. I tillegg får du noen viktige resultater og opplysninger om din egen helse. HUNT blir i økende grad lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Flinke forskere på alle kontinenter på de beste universitetene samarbeider med norske forskere om å finne svar på helsespørsmål med data fra HUNT. På den måten utnyttes data på best mulig måte, og resultatene spres til alle verdens hjørner. Vi bidrar til bedre helse - ikke bare for oss selv, men for hele verden. Og vi forsker på data om oss selv. Da vet vi i alle fall at resultatene er gyldige for oss. Vi trenger ikke gjette på at data fra andre verdensdeler gir oss de rette svarene. Møt opp du også!

Steinar Krokstad

professor, HUNT forskningssenter

Cathrine Skonhoft

prosjektleder, HUNT4

Vigdis Hjulstad Belbo

deltakelses- og mobiliseringskoordinator, HUNT4