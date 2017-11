Arbeidstakere og brukere burde også blitt spurt

Debatt

Kontrollutvalget i Levanger kommune behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon i Levanger kommune den 15.11.2016, sak 34/16. Rapporten er levert Levanger kommune den 21.08.2017 og rapporten ble behandlet i kommunestyret den 22.11.2017.

I bestillingen fra kontrollutvalget var et av flere viktig moment, brukermedvirkning. Videre står det i rapporten at kontrollutvalget har vært spesielt opptatt av arbeidsmiljøet i omstillingsprosessen.

Det er kjent at sykehjemsplasser er blitt lagt ned i Levanger og brukere plassert på andre institusjoner som ikke er tilrettelagt for denne type brukere. Undertegnede tok ordet under debatten i kommunestyret og hadde fokus på metodisk tilnærming og gjennomføring. Hovedfokuset i kontrollutvalgets bestilling skulle være, kompetanse, internkontroll, brukermedvirkning, kvalitativt innhold og omorganisering/omstilling.

Metoden som er valgt er innhenting av dokumentasjon og intervju av kommunehelsesjef, avdelingsleder koordinerende enhet, helse og omsorg, fire avdelingsledere og en enhetsleder. I tillegg er det sendt e- postintervju til 13 tillitsvalgte der 3 av disse leverte svar.

Med bakgrunn i at kontrollutvalget ifølge rapporten har vært svært opptatt av arbeidsmiljøet er det noe forunderlig at ikke verneombud har blitt intervjuet på samme måte som ledere. Dersom internkontroll/kvalitetssikring er et av fokusområdene som skal undersøkes er man ifølge arbeidsmiljøloven pliktig til å gjøre en slik oppfølging i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Representanter for arbeidstakerne i arbeidsmiljøspørsmål er verneombudene på de ulike avdelingene. Disse er ikke blitt intervjuet.

Videre mener jeg at det burde vært påkrevd å snakke med de på «gulvet», hjelpepleiere, sykepleiere og omsorgsarbeidere som føler omstillingene på kroppen i sitt daglige arbeid og som utøver det kvalitative innholdet i praksis.

Jeg etterlyser også brukernes medvirkning i rapporten da dette var noe revisjonen skulle se nærmere på.

I dette innlegget har jeg ikke tatt stilling til om kvaliteten i eldreomsorgen i Levanger er god eller dårlig, men kommer med noen betraktninger rundt metoden som er valgt og fravær av intervju med arbeidstakere, brukere og verneombud. I tillegg må jeg påpeke at tillitsvalgte også burde ha blitt kalt inn til intervju på samme måte som ledere.

Jeg mener også at denne rapporten burde ha vært framlagt for og diskutert i driftskomiteen, komiteen som har det politiske ansvaret for denne type saker i tillegg til endelig behandling i kommunestyret.

Det er en kjensgjerning og uttalt av mange i Driftskomiteen at de har altfor få saker og denne saken omhandler kvaliteten innen eldreomsorg og burde ha vært tatt opp der.

Gunnar Løvås

Kommunestyrerepresentant SV