«Ordfører Bjørn Iversen ser behovet for å bli bedre til å fortelle innbyggerne hva de vil og hvor de skal»

Debatt

Den politiske posisjonen med ordfører Bjørn Iversen i spissen har slitt med å få fortalt sine innbyggere hva de vil og hvor de skal. De har også møtt mer åpen motstand og blitt utfordret mer enn de har vært vant til. Det lå en del selverkjennelse på dette punktet fra ordføreren i siste formannskapsmøte. Nå ser Iversen et klart behov for å bli bedre. Det kan leses ut av formannskapets behandling av budsjettforslaget i Verdal for neste år:

«Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018–2021. Innbygger- og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.» Begrunnelsen fra ordførerne er problemene de har møtt med å kommunisere sin politikk, og at de «ser at vi blir utfordret mye mer enn før med offentlige debatter».

Har mye å gå på. Det er ikke vanskelig å være uenig med Iversen i at de har kommet skeivt ut, både i spørsmålet om skolestruktur og omlegging av eldreomsorgen. Her har kommunestyrets flertall mye å gå på når det gjelder å forklare hva, hvordan og hvorfor. Derfor kan det nok hende at det er et skritt på rett veg om rådmannen klarer å komme opp med en «strategi for kommunikasjon og samhandling» som skal gjøre det lettere for politikerne å forklare, og dermed også å få innbyggerne til å forstå hvor de vil med foreslåtte endringer .

Må også lytte. Det hjelper lite å lage fine strategier og drive enveis kommunikasjon med innbyggerne, hvis man ikke er villig til å høre på det som blir sagt og ta hensyn til det i det videre arbeidet. Det er mange eksempler på at dette ikke er gjort i Verdal den siste tida. Det sitter mye erfaringer og god kompetanse i gruppa som pensjonistlagene i bygda har satt sammen. De burde lenge ha hatt en plass rundt bordet og blitt tatt på alvor når eldreomsorgen skal forbedres. Et nylig innlegg i lokalavisa, fra Johs. Bjørgvik på vegne av Verdal pensjonistlag viser også at det ikke har blitt noe bedre: «Å informere om vedtak som er fattet er ikke det samme som brukermedvirkning». Nei, kommunetoppene må også lære seg å lytte.