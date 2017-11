Debatt

Ordføreren (Ap) i Levanger avviste to tidligere interpellasjoner fra Levanger FrP i kommunestyret, og ordføreren (Ap) i Malvik, avviste et endringsforslag i formannskapet, som nå er sendt over for lovlighetskontroll. Er dette forenlig med en demokratisk rettsstat?

Fremskrittspartiet har sitt partinavn bygget på politisk fremskritt, ikke bare for folk flest, men for by og land. Er det en bevisst handling at noen ordførere avviser interpellasjoner fra FrP, forslag som kan få påvirkning på den, dem eller de det gjelder. Er man redd for at verden skal gå fremover eller at FrP skal få prege nyhetsbildet, slik at folk flest kanskje beveger seg mot en politisk side som, i dette tilfellet, Ap ikke liker?

Hva er det med FrP; partiet skal være folkets ombudsmann, et parti som tar både de små og store sakene, som ser fremover og ikke bakover, som vil spille på lag med folk flest og som vet at FrP sin politikk er den rette politikk for landet.

Dette er FrP, derfor er det trist at noen ordførere avviser interpellasjoner/ forslag før debatt og avstemming, da kommunestyret er kommunens høyeste myndighet og derav en viktig faktor i folks hverdagsliv. Å avvise en demokratisk selvfølgelighet bringer tankene mot stater vi ikke vil sammenligne oss med. Politikk kan være så mye, både på jobben, idrettslaget og ellers, men felles for alle er at man har respekt for hverandre, forstå at vi er ulike i ord og mening og godta det, ikke avvise eller feie ting under teppet fordi man ikke liker at det er meningsforskjeller.

Levanger FrP vil selvfølgelig fortsette å fremme sine forslag, interpellasjoner og spørsmål i kommunestyret, så får man like det eller ikke, men håper at man respekterer de ulike parti sin demokratiske rett til fremme sine forslag.

Janne Jørstad

Harald Berg

Levanger FrP