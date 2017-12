Flertallet vil ikke gi Skogstad en beklagelse

Debatt

I forbindelse med Skogstad-saken fikk Levanger kommune påbud om å endre de etiske retningslinjene slik at de ansatte får ytringsfrihet i samsvar med demokratiske rettigheter. Dette påbudet fikk kommunen i april 2016. Saken ble aldri lagt fram til politisk behandling før rådmannen gjorde dette administrativt i oktober i år, ett og ett halvt år og etter nytt påbud fra Sivilombudsmannen.

Under kommunestyrets behandling av dette som referatsak kom undertegnede på vegne av SV med følgende forslag:

«Kommunestyret tar til etterretning rådmannens endring av etiske retningslinjer for å sikre ansatte ytringsfrihet i samsvar med Sivilombudsmannens brev til Levanger kommune 5. april 2016, og senere gjentatt i brev 19. oktober 2017.

Kommunestyret uttrykker også tilfredshet med at det er inngått forlik med Svein Olav Skogstad, og beklager de personlige belastninger saken har påført han.»

Dette forslaget ble avvist med 23 mot 12 stemmer. Flertallet fulgte Kai Lennert Johansen, Arbeiderpartiet om å stemme imot å gi Skogstad en beklagelse.

Nå har kommunen inngått et forlik med Skogstad og betalt erstatning, men flertallet anført av Kai Lennert Johansen vil fremdeles ikke gi en personlig beklagelse. Lojaliteten oppover går foran menneskelige hensyn til en ansatt.

Jostein Trøite

Kommunestyrerepresentant for SV

(Kai Lennert Johansen sa fra talerstolen i forbindelse med forslaget om å ikke stemme for SVs forslag at han støttet første del av ordlyden, men at han ikke mente det var riktig å nedfelle siste del i et vedtak.

– Der begynner man å komme inn på personalsaken, og jeg synes ikke det er det eksplisitt kommunestyrets behandling av saken handler om, sa han, red.amn.)