Rotete gatebelysning i Levanger

Debatt

I flere gater kutter Levanger kommune strømmen på gatebelysningen kl. 24.00/01.00 for å spare penger, som f. eks. i Ole Wiigs veg, og det i den mørkeste årstiden. I boligområdet fra Brusvebrua opp mot Okkenhaugvegen er mangel på belysning i enkelte veger et skrikende behov.

Men det er noen pussigheter; lyktestolper fins (Bøkestien), men ikke noe lys, mens nabovegen (Hanna Solås veg) er stupmørk og lyset i Ole Wiigs veg kobles ut kl. 24. 00/01.00, hvor er logikken? Og f. eks. på hvor Okkenhaugvegen slutter belysningen ved avkjøringen til Jamtvegen, og er på igjen ca. 500 meter lengre ned i vegen.

Fra Okkenhaugvegen kjører man på Jamtvegen i mørke frem til nederst i Kvivlebakken, så er det mørkt frem til avkjøringen til Sørvegen, hvor er logikken? Altså; det er ikke en helhetlig gatebelysningsplan i dette boligområdet, og kanskje er det likedan f. eks. på Nesset. Sporadisk kan man også oppdage at i de vegene strømmen koples ut er det faktisk lys på om dagen, sa noen noe om å spare penger?

Levanger by er intet ladested lenger, men en by med nærmere 20.000 innbyggere, hvor det stadig kommer flere til byen, og da skal og må man forlange at Levanger by har en bedre gatebelysning. Det man ser av etablert/ikke etablert gatebelysning er under enhver kritikk, og da må man spørre seg, hvorfor gjør ikke kommune/fylkesstyret noe med dette problemet, slik at folk kan ferdes trygt i den mørkeste årstiden.

Slik som beskrevet har det vært i mange år, altså har noen sovet i timen, men hvor/hvem skal man plassere ansvaret hos hvis det skjer en ulykke, noe som forhåpentlig ikke skjer.

Janne Jørstad

Harald Berg

Levanger FrP