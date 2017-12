Et spill for galleriet i kommunal regi?

Debatt

Bedriver Verdals kommunalsjef for velferd et spill for galleriet for å villede kommunestyret, Husbanken og befolkningen?

I Eldrerådets møte 4. desember, der alle pensjonistforeningene var invitert for å få informasjon om planene for det nye helsehuset, påsto kommunalsjefen at bygging av nytt helsehus med 89 sykehjemsplasser og 43 boliger tilrettelagt for demente, vil innebære en økning på 43 døgnbemanna plasser i Verdal.

Er dette i overensstemmelse med virkeligheten?

Statens investeringsstøtte, som forvaltes av Husbanken, skal i økende grad prioritere prosjekter som øker det totale antall heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Og kommunene må forplikte seg til å drive alle eksisterende plasser et visst antall år. Oppfylles ikke betingelsene, kan kommunene risikere krav om tilbakebetaling av investeringstilskuddet.

Om Husbanken kun vil se på kommunens kapasitet på søketidspunktet, eller legge historikk til grunn veit vi ikke.

Kommuner som stenger sykehjemsavdelinger og omdefinerer omsorgsboliger rett i forkant av søknad for å gi inntrykk av at her økes kapasiteten vesentlig, bidrar ikke til å skaffe sine innbyggere et forbedret omsorgstilbud. Det blir ikke flere som får hjelp ved bruk av en slik strategi.

I saksdokumentet til kommunestyret i april 2016 «Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?» (PS 31/16), har Verdal 131 plasser i 2015, inkludert 18 omsorgsplasser i tilknytning i Ørmelen bo- og helsetun. Kommunestyret vedtok at Verdal skulle ha totalt 150 plasser i 2018.

I desember 2016 foreslo rådmannen å legge ned de to sykehjemmene og samle alle institusjonsplassene og omsorgsboliger i ett bygg: Nytt helsebygg. Det fremgår ikke tydelig av sakspapirene om nedlegginga av Ørmelen bo- og helsetun også innebærer nedlegging av de 18 omsorgsboligene i G- og H-bygget på Ørmelen. Hvis det er tilfellet, blir regnestykket etter det vi kan se at Verdal kommune har tenkt å investere 430 millioner kroner og at kapasiteten øker med 1 - en plass. Hvis G- og H-bygget ved Ørmelen oppgraderes til heldøgns omsorgsboliger, øker kapasiteten med 19 plasser, - ikke 43 som kommunalsjefen påstår.

Vi kan nå konstatere at etter nedlegginga av 24 sykehjemsplasser på Ørmelen bo- og helsetun i 2016, - som rådmannen og kommunalsjefen hevda det ikke var behov for, har Fylkesmannen i tilsynsrapport påpekt lovbrudd mhp fare for svikt i retten til sykehjemsplass i vår kommune.

Han har kritisert kommunen for manglende risikovurdering av konsekvensene av nedlegginga, - og påpekt press på eksisterende plasser tiltenkt avlastning og rehabilitering, og økt press på hjemmesykepleien og de pårørende.

Så opplever vi at kommunen som en beredskapsløsning har svart med å inngå leieavtale med Inderøy kommune om å sette bort hjelpetrengende, eldre verdalinger på en modernisert form for lægd, - langt borte fra deres vante, trygge nærmiljø og pårørende.

Dette representerer etter vårt syn ikke verdig eldreomsorg, sålenge et bedre tilbud kunne vært tilbudt hjemme i nærmiljøet.

Og vi er kjent med at kommunen først nå har bedt om tilstandsrapport for de 2 sykehjemmene vi har i nedre del av bygda, - med tanke på fortsatt bruk.

Burde ikke en tilstandsrapport ha foreligget før vedtak om nedlegging ble gjort for snart ett år siden?

På bakgrunn av de erfaringer og disposisjoner vi har vært vitne til innenfor eldreomsorgsforvaltningen, er det de samarbeidende pensjonistlaga i Verdal sin klare oppfatning at det hadde vært behov for, - og sterkt i befolkningens interesse, at kommunen hadde oppfyllt sin lovbestemte plikt til etter «Helse- og omsorgstjenestelovens» § 3-10 fra starten av å la representanter for pasienter og brukere få et ord med i laget ved den utforming av helse- og omsorgstjenesten som har funnet sted i kommunen de siste par åra.

For arbeidsutvalget for de

samarbeidende pensjonistlaga i Verdal.

leder