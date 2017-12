Derfor mener ungdomsrådet det er viktig med kino i Levanger

Debatt

En av de viktigste oppgavene til oss i Levanger ungdomsråd er å være et talerør, og en felles arena, for saker som er aktuelle for barn og ungdom. Vi skal gi ungdommene i Levanger mer innflytelse over sin egen hverdag, og vi skal ivareta interessene til ungdom i hele kommunen. Og kultur er viktig for oss!

Engasjerte seg

I juni fikk vi høre et rykte om at politikerne våre ville foreslå i kommunestyret å legge ned kinotilbudet i Levanger. (Etter at vi i ungdomsrådet hadde skrevet en høringsuttalelse på at vi mener kino bør være en prioritet…)

Vi har dessverre ikke tale eller forslagsrett i kommunestyremøtene, men vi møtte opp for å høre på akkurat denne saken. Vi bryr oss, og vi vil veldig gjerne bli hørt!

Kino er et tilbud for alle aldersgrupper, og en veldig aktuell arena for ungdom. Kino er en sosial aktivitet man kan gjøre på fritiden uten at det krever noen kunnskaper slik som ulike idretter og musikktilbud gjør, sånn sett er kino ett lavterskeltilbud. Vi er redde for at kinoen forsvinner. Vi er redde for å miste et av våre fritidstilbud. Vi er redde for at vi får et mindre levende sentrum, vi er redde for at det skal bli enda kjedeligere å bo i Levanger. Vi ønsker også å jobbe for å gjøre trehusbyen Levanger attraktiv, da må vi ta vare på kulturtilbudene vi har!

Holder stand

For oss virker det som at man tror at Levanger lever i en slags egen boble, med 20.000 innbyggere som ikke liker å se film. Vi nekter å tro at dette er sannheten. Det er viktig for oss at man ikke sammenlikner tallene til Levanger Kino med Kimen eller Verdal Kino, det er faktisk veldig urettferdig. Ett raskt søk på kino.no forteller oss at besøkstallene på Stjørdal kino pr 30.11.2014 var 25.000, samme tall for Levanger Kino på dette tidspunktet var 17.000. Hvis vi flytter oss til 30.11.2016, etter åpningen av Kimen, ser vi ett sinnsykt stort hopp. Kimen har fått 90.000 besøkende. Og Levanger? 16.000 besøkende. Vi vet ikke hvordan dere leser disse tallene, men vi leser de slik: Levanger driver som før, og klarer likevel å holde på publikummet sitt fra 2014 til 2016, til tross for åpninga av Kimen i 2015.

I kommunestyret onsdag

Vi skjønner at saken i kommende kommunestyremøte handler om drift av Levanger kino, og om vi i det hele tatt kommer til å ha kino i Levanger eller ikke i fremtiden. Vi håper derfor at kommunestyret gjør som Rådmannen har foreslått, og formannskapet vedtok i forrige uke. Så finner vi i hvert fall ut om det finnes noen som vil drive kinoen vår. Vår bønn, på vegne av ungdommene i Levanger er: Ikke legg ned ett tilbud før dere i det minste har sett på hvilke muligheter man kan ha for fremtiden.

Vi liker å se film på kino!

Levanger ungdomsråd