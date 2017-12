Budsjettdebatt i dårlig selskap

Debatt

Mandag 11. satte jeg meg foran pcen og slo opp på sendingen fra Verdal kommunestyre sin debatt om kommunens budsjett for 2018. Ikke bare en hard debatt, men den utviklet seg til en stygg debatt!

Innledningsvis imponerte den rutinerte ordstyreren med kontroll og tilgang for alle politiske presentasjoner, kommentarer og replikker. Det inntil etter pausen hvor opposisjonens målbærere hadde oppbrukt sin taletid, og bare satt igjen med replikker og kommentarer å forklare med. Da ble rådmannen satt inn for å forklare at opposisjonens alternative budsjetter ble vanskelig å gjennomføre for ham. Ikke ved møtets start, som ordinært er. Et klart politisk innlegg av rådmannen. En rådmann som nå åpenbart vil få problemer i sin jobbutøvelse med det nye flertall i kommunestyret. Men han har sikkert tenkt å ta et oppklaringsmøte med gruppelederne for å legge til rette for samarbeidet videre?

Etter rådmannen tok ordfører talerstolen og la opp til en beskrivelse som ikke har sidestykke i forhold til konsekvenser for ansatte, tjenester og drift i kommunen. Jo, forresten! Vi har hørt det når det ble foreslått 1 million ekstra til hjemmehjelpa da man la ned sykehjems plasser. Da var det heller ikke måte på hvilke konsekvenser det skulle få. Nå kuttet man 500 tusen av en økning på over 2 millioner! Og det fortsatte! Og man nevner heller ikke at ifølge rådmannen ikke har driftsbudsjett på nærmere 1 milliard, men ca. 760 millioner. Resten er overført til å betjene lån med renter og avdrag. En overføring som øker mange ganger med den finansplan som er lagt frem. Vi forbruker på lån, og betaler med midler fra lovpålagte oppgaver.

Stadig nye Arbeiderparti aktører kom og fortalte om sin frykt, bekymring og forferdelse over konsekvensene ved opposisjonens forslag. Og det ble også uttrykt forferdelse over hvilket dårlig selskap Senterpartiet hadde omgitt seg med. Dette om bærere av alternative politiske verdier! Og jeg forstår mer og mer hvorfor jeg ikke trives i det politiske landskap som omtaler sine politiske konkurrenter på et slikt vis. Og således avslører hvilke menneskelige og politiske kvaliteter man selv har. Vanskene med å bekjempe mobbing på skolene er forståelig med slike forbilder.

Det ble også hevdet at eiendomsskatten bare ville utgjøre 45 kroner for den enkelte! En klart uriktig og misvisende opplysning. Man måtte ha vært 231000 innbyggere for å nådd en slik sum. Hvis Verdal kommune har 6700 husstander, så vil det bli ca. 1600 kroner mer i året for husstanden. Men det går jo på eiendommer, så den reelle gjennomsnittssummen vil vel være omtrent 2 tusen kroner. En sum som også vil bli lagt på din husleie. Så skrekkpropagandaen til Arbeiderpartiet skulle vel være rettet andre veien, eller?

Svar på tiltale kunne bare i begrenset form bli gitt med enkelt stående replikk-innlegg fra opposisjonen, og særlig gjorde Marit Voll en god og verdig figur. En rollemodell for de som ønsker et demokratisk sinnelag, og ikke følger persondannelsen til Machiavelli. Hun er åpenbart en samlende figur for det nye demokratiske flertall i Verdal kommunestyre, og sannsynligvis Verdal neste ordfører! Ut fra den geniale gjennomføringen av møtet av ordstyrer, ser mange frem til mer reell politisk argumentasjon og utveksling av verdier til beste for alle små og store samfunn i Verdal kommune.

Det er knapt to år til nytt valg. Ut fra det man har sett av politisk åpenhet i styringen og driften av kommunen, kan man fristes til å si: «God bedring»!

Arne Leonhardsen