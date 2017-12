Den verste eller beste

Debatt

Noen har som leveregel gjennom livet at du ikke må sammenligne deg med den verste! Hvis du heller velger å sammenligne deg med den beste, er sjansen stor for at resultatene blir deretter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt dette til grunn for et nytt dataverktøy som skal finne svaret på hvilke kommuner som får mest igjen for pengene de bruker på velferd for sine innbyggere. Om alle landets kommuner sammenlignet seg med de beste, om de kom på samme nivå som de kommunene som driver mest effektivt, mener Sanner at nesten 30 milliarder kroner kunne blitt frigjort i landets kommuner. Penger som da kan brukes på enda bedre skole, barnehager og eldreomsorg.

Nysgjerrig og overrasket. Påstanden fra Sanner gjorde meg nysgjerrig. Jeg var først og fremst opptatt av følgende: Hvor ligger forskjellene mellom Levanger og Verdal? Hvem får mest igjen for pengene som går til eldreomsorg og skole? Er det noen forskjell på barnehagedriften i våre to kommuner? Da jeg kikket på tallene på kommunedata.no, fikk jeg meg flere overraskelser. Svarene som ble gitt av Sanners nye verktøy, var ikke helt i samsvar med det jeg trodde på forhånd.

Levanger og Verdal er i gruppe med 23 sammenlignbare kommuner landet rundt. Av disse er det Mandal, som ifølge tallene, driver mest effektivt når vi ser på skole, barnehage og eldreomsorg samlet. I tabellen er Mandal satt til en skår på 100 (maksimal oppnåelse). Verdal på en femteplass har en skår på 83. Levanger er tredje sist, nummer 21 av 23, med 72 poeng.

Det er langt fram til Mandal, men skal vi tro på tallene drives altså Verdal kommune langt mer effektivt enn Levanger. Verdal har en mye bedre skår enn Levanger når det gjelder pleie og omsorg (88 mot 65). Det samme gjelder drift av barnehager (96 mot 69). Når vi kommer til å drifte grunnskoler er Levanger bedre enn Verdal, men ganske marginalt med 84 mot 78 poeng.

Hva så? Ikke alt handler om å drive mest mulig effektivt. Men, som innbyggere og skattebetalere bør vi i tillegg til å stille krav om at kommunen skal levere gode tjenester, også forvente et godt svar på årsaken til at vi driver dyrere enn naboen. Hvorfor får Mandal så mye mer igjen for pengene? Er deres nivå helt uoppnåelig?

Våre folkevalgte må legge lista slik at de sammenligner seg med de beste, ikke med de verste. Og det første målet de setter seg kan være å bli best på Innherred!

(Lederkommentar i Innherred 16. desember 2017)