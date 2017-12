Disse to er ikke helt enige...

Debatt

Arbeiderpartiets blanke løgn

I et leserinnlegg i Trønder-Avisa lørdag 16.12 kommer gruppeleder i Verdal Ap, Arild Kvernmo Pedersen, med et forutsigbart angrep på Marit Voll og Sp i Verdal.

Han presenterer følgende påstand: «De prioriterer et skattekutt på 10,5 millioner kroner.»

Dette er en blank løgn av Arild Kvernmo Pedersen, og det er han selvfølgelig fullt klar over selv.

Arbeiderpartiet ønsket å heve eiendomsskatten i Verdal med 10,5 millioner kroner, til totalt 45 millioner kroner. Dette fikk de ikke flertall for i kommunestyret.

Å fortsette med det samme eiendomsskattenivået er da på ingen måte et skattekutt.

En økning på 10,5 millioner kroner derimot, er en betydelig skatteskjerpelse for alle innbyggerne i Verdal.

Vi kan godt være uenige, men å bevisst lyve for å sverte sine motstandere håper jeg Ap snart slutter med.

Pål Sverre Fikse

Formannskapsmedlem, Verdal Sp

Senterpartiets kuvending

Ved årets budsjettbehandling fikk Høyre med seg Senterpartiet på å gjøre skattekutt til hovedsatsing i Økonomiplanperioden 2018-2021. Etter en og en halv måned – der man ikke så annet valg enn å gjøre vedtak på rådmannens opprinnelige forslag til budsjett - skiftet Senterpartiet standpunkt fredagen før kommunestyrets mandagsmøte. De valgte å sideparkere arbeidstakernes organisasjoner, innbyggernes rett til å bli hørt og bestemte seg for å gi etter for Høyres krav om kutt i skatt og kutt i velferd.

Sammen med et flertall av de andre partiene i kommunestyret fikk dermed budsjettkameratene i Høyre, Sp, Venstre, MDG, Frp og John Hermann flertall for dette. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti ble nedstemt med knappest mulig margin.

Hva er egentlig Senterpartiets mål med denne kuvendingen?

En ting er i alle fall sikkert: Senterpartiet i Verdal har de første to årene av denne valgperioden vært en av de største og mest kraftfulle pådriverne for at Verdal kommune skal bruke mer penger på innbyggernes velferd. Det er nok med noen kjappe søk i avisa Innherreds nyhetsarkiv. Da vil man finne mange eksempler på dette. Nå er Senterpartiet plutselig den største og mest kraftfulle pådriveren for å bruke mindre penger på innbyggernes velferd.

Hvorfor det? Det opplagte svaret er: Makt. I et spill om makt og posisjonering har Senterpartiet gått med på å la Høyre få fullt gjennomslag for skattekutt og velferdskutt på over 10 millioner kr. Skattelette kan høres tilforlatelig ut, men det har også noen konsekvenser. Det svekker felleskassen og gjør kommunen mer sårbar i møte med de store oppgavene som skal løses i årene framover. Innbyggernes tjenestetilbud og ansattes arbeidsvilkår vil rammes hardt. Velferds- og investeringsløftet på brutto 1,2 milliarder kroner settes på spill. Helse- og omsorgspersonell – og ikke minst deres pasienter og brukere - får det trangere. Rektorer, lærere og elever presses ytterligere et hakk nærmere den absolutte smertegrensen.

For meg framstår dette som ganske trist – og ikke minst som helt feil svar på Verdal kommunes framtidige utfordringer. Jeg skulle derfor av hele mitt hjerte ha ønsket at Senterpartiet og Marit Voll hadde like høye ambisjoner på vegne av Verdal kommune, som de helt åpenbart har på vegne av seg selv.

Skattekutt har nemlig en markert skyggeside – til tross for at også eiendomsskatten har sine helt klare svakheter. Rådmannens uttalelser i etterkant kommunestyrets vedtak understreker alvoret i det som nå har skjedd. Med Høyre og Sp sitt budsjett er rådmannen i praksis pålagt å drive Verdal kommune uten personalressurser. Kulturkontoret må kutte i livsgledetiltak og livsinnhold for eldre og andre grupper der slike tiltak er sårt tiltrengt. Teknisk drift er pålagt å kutte i egen virksomhet i samme øyeblikk som startskuddet for det største investeringsløftet på kommunal infrastruktur i kommunens historie går. Innkjøpsbudsjettet skal kuttes 5 millioner kr alene. Ingen som arbeider verken i Verdalsskolen eller i kommunens Helse- og omsorgssektor opplever i dag at hverdagen er en innkjøpsfest. Dette går utover ansattes arbeidsvilkår – og det rammer de svakeste og mest avhengige brukerne av kommunale velferdstjenester.

Til alt overmål så skjer dette uten at verken Høyre eller Senterpartiet forteller verken innbyggere eller ansatte på hvilke områder disse kuttene skal tas. Budsjettkameratenes budsjettforslag er ikke blitt underlagt faglige, forsvarlige utredninger – og de er ikke underlagt noen form for kvalitetssikring. Man har imidlertid bestemt seg for svaret, og sagt at man skal utrede etterpå. Innbyggerne er ikke hørt. Ansatte og deres organisasjoner er ikke hørt.

Konsekvensene vil fort kunne bli røde tall i regnskapene. Omstillingsbehovet vil da kunne bli langt større, og oppleves som langt mer dramatisk, enn det kunne ha blitt med formannskapets, enstemmige innstilling på budsjett og økonomiplan. Høyre og Senterpartiet ønsket helt åpenbart å ramme Arbeiderpartiet med sitt forslag. Det er imidlertid ikke noe synd på Arbeiderpartiet. Det er ikke Arbeiderpartiet som må bære belastningene for Høyre og Senterpartiets budsjett. Det er nemlig innbyggere og ansatte som til syvende og sist ender opp med sluttregninga for Senterpartiets kuvending i velferdspolitikken.

Verdal kommune står foran betydelige utfordringer i årene som kommer. Befolkningssammensetningen er i stor endring. Vi blir færre yngre og flere eldre. Vi er et konkurranseutsatt og konjunktureksponert nærings- og produksjonssamfunn, hvor rammebetingelsene varierer – ikke minst også som følge av statens mekanismer for inntektsfordeling over Statsbudsjettet. Vi står foran store framtidige investeringer i skoler, barnehager, eldreomsorg og helse.

Disse oppgavene løses best i fellesskap. Da er ikke svaret å kutte dramatisk i kommunens inntektsgrunnlag, kutte i velferd og kutte i skatt. Fokuset må være på å bygge ut og bygge opp. Ikke bygge ned.

Innbyggere og ansatte fortjener trygg økonomistyring, forutsigbarhet og ansvarlighet mer enn noen gang tidligere hvis vi sammen skal klare å løse disse utfordringene.

Arild K. Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap