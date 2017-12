Et alternativ for E6 i Bjørga

Debatt

I Innherred torsdag 14. desember er det referat fra orienteringen om Vegvesenets plan for trase øst for Fleskhus.

Ny E6 truer lokalsamfunnet Sjøbygda og Fleskhus går inn i et skjebneår.

Nå er E6-planene klare Med fire felt, flere tunneler, 110 km/t og effektive kryss skal det gå 14 minutter raskere fra Åsen til Mære.

I artikkelen er det angørt at Jernbaneverket har uttalt at tunnel under jernbanen i Bjørga ikke kan godtas.Dette er forbausende når jeg er kjent med at Jernbaneverket i Nordland ved bergingeniør Eilert Skonseng, Mo i Rana, har drevet en tunnel under jernbanen i området hvor overdekning av fjell var 8 meter, mens en plan i Bjørga vil få en overdekning på 20 meter i godt fjell. Altså med god sikkerhet til side for tunnelen i Bjørga. Det kan være at Jernbaneverket er redd for kantmuring. Det er det kurant å unngå ved å forskale og støpe en drager.

Det kan være grunn til å peke på ett av de argumentene Vegvesenet hadde i en av sine første utkast til ikke å kunne godta dagens trase av Eg ned mot Bjørge. Nei det gikk ikke an fordi det var mange vikingegraver på Trones. Veien har da gått så nære i mange titall år!

Er dagens påstand tunnel i Bjørga av samme kvalitet som vikingegravene? Det har også vært hevdet at det er uakseptabelt med kvikkleire i Semslia, men grunnboringspersonell sier at det er like «dårlig» eller tilsvarende kvalitet på østsida av jernbanen. For øvrig er jo dagens E6 nettopp anlagt i Semslia uten at det har vært vansker. For øvrig er det gode anleggsmåter å hanske med kvikkleire hvilket praktiseres i Melhus-området.

Vedlagt følger et utkast til løsning av utvidelse av eksisterende E6 via Bjørga. Det er sendt til Vegvesenet på Steinkjer. På henvendelse nekter de å vurdere det eller uttale seg. Det er fristende å bruke salige Ibsens uttrykk i omskrevet form: «Ikke ønske det, ikke ville det, ikke gjøre det: Det skjønner jeg ikke.»

Snorre Tessem