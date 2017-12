Mener ordførerens tall ikke er troverdige

Debatt

I et innlegg i avisa Innherred den 7. november 2017, forsøker ordfører Iversen å tilbakevise påstander fra Fætten Vel om at ordføreren ikke bygger på reelle tall når det gjelder utbyggingskostnader for Ørin Nord.

– Ingen av påstandene medfører riktighet Ordfører Bjørn Iversen svarer Fætten Vel på anklager rundt indutriarealene på Ørin.

Brevet er tydeligvis ment som et svar på brev fra Fætten Vel av 29. oktober til ordføreren og de de politiske partier i Verdal, der foreningen ber om en konsekvensutredning basert på dokumentbare beregninger. Noe skriftlig svar på vår henvendelse har vi ikke fått fra ordføreren, han foretrekker tydeligvis å svare via lokalavisa.

Diskusjonene kjerne er at det fra kommunens side er hevdet at en utbygging av Ørin Nord er så kostbar, at man derfor må utvide industriarealet sørover. Denne påstand ble stadig gjentatt i forbindelse med behandlingen av Kommunedelplan for Verdal by 2017 -2030.

Ordføreren synes tydeligvis at det er utidig at man stiller spørsmål ved underlaget for de beregninger kommunen legger til grunn for sine vedtak i saken: «Dette er både enkeltvis og i sum alvorlige anklager, ikke minst mot seriøse fagfolks arbeid. Ingen av disse påstandene medfører riktighet...De tall vi fra Verdal kommune opererer med er selvfølgelig reelle tall, basert på den kunnskap vi har pr i dag», skriver ordføreren.

Men dessverre later det ikke til at ordføreren har noe ønske om å legge fram reelle tall. Han viser til en beregning av egne fagfolk ved Teknisk drift fra 2010, der antatte kostnader anslås til 140 mill. og til en takst gjort i 2011 av ingeniørfirmaet RG i Levanger. Her anslås de samlede opparbeidelseskostandene – inklusive de arbeider som allerede er utført til 120 mill. Ordføreren karakteriserer begge overslag som kvalifiserte estimater. Han antyder at kostnadene vil ligge på ca 100 mill kroner.

Etter min mening er det lite betryggende å måtte forholde seg til kvalifiserte estimater. I en slik alvorlig sak, der en står i ferd med å ødelegge deler av kommunens boområde, store friområder og jorbruksareal, burde man ta seg tid til både å skaffe fram mer troverdige tall. Dessuten burde man sammenholde kostnadene for å rasere Fætten-området opp mot en utbygging av Ørin Nord.

Jeg tillater meg å antyde at ordføreren ikke ønsker å ta opp noen slik diskusjon. Det virker som om dette er blitt en prinsippsak, der han allerede har bestemt seg, og ikke ønsker noen nye forstyrrende opplysninger. For å tilfredsstille det han mener er til nytte for næringslivet, er han villig til å gjennomføre en rasering av Fætten-området.

Tore Granum

Fætten vel