Når pizzabilen blir mer til å stole på enn politibilen...

Det lønna sæ itj!

Hvor mange ganger de siste årene har jeg ikke hørt fremtredende politikere og næringslivsledere si disse ordene som om det er det eneste svaret de har på alt. Siste gang hørte jeg det i forbindelse med at posten ikke lenger skulle kjøre ut post på lørdager. Det lønna sæ itj var svaret. Nei det lønner seg ikke lenger at folk som bor utenfor sentrum får sin lørdagsavis. Da selskapet med det fantastiske navnet Kvikkas fikk ansvaret for utkjøringen på lørdag utalte min gode kompis Geir Lustad oppe i Helgådaln følgende: Da kommer sikkert lørdagsavisa på fredag! Men kvikkas har dessverre blitt til Trægas og mine gode kompiser oppe i Helgådaln må til tider lese lørdagsavisa på mandag. Noen ganger får de Namdal Arbeiderblad i stedet for Innherred. Geir Lustad hadde store utfordringer med dødsannonsene her en lørdag. Han kjente jo ingen av dem som hadde gått bort? Står lite fra Vuku og oppover i NA!

Det lønner seg heller ikke å ha politi og lensmenn utenfor de største byene. Når utrykningsbilen til politi blir lengre unna enn pizzabilen får en bare håpe og tro at ingen alvorlige ting oppstår utenfor byene. Skulle du være så uheldig å få juling på fest på Bjartråkja er du ille ute. Ikke er det mulig å ringe etter politi, og skulle du være så heldig at en vindkule tar tak i din telefonsamtale og du får kontakt, kan politiet være på dansegalla på Frosta. Nei da ville jeg heller satset på pizzabilen. Det lønne sæ itj med politi lenger.

Næringslivet vil de nærmeste årene gå over til roboter i stedet for mennesker. Det lønna sæ itj å ha folk til å arbeide lenger. Tenke seg til at en skal ha en robot å snakke med når en kommer på aldershjemmet. Hva skal en snakke med han eller hun om, eller er det kanskje en hen?

Kanskje kan vi snakke om det herrens år 2017 da kommunens rådmann tok litt for mye Møllers tran.

Etter rådmannens forslag til ny skolestruktur ser alle nå at det lønne sæ itj å ha skoleelever i Verdal.

Bygningene blir så dyre å oppgradere til Tek 10 at undervisningen må foregå i telt. Det skal være unntaksregler fra Tek 10 for telt mener vår polfarer Bengt Rotmo. Hva om vi foreslo å kjøre alle til Levanger? Da ville nok ordføreren våkna til og proklamere fredning av alle skoler og kanskje nybygging av skole i Vera.

Tenke seg til at vi i min ungdom måtte vi kjøre til Rosenlund på Levanger for å kjøpe øl. Hadde det vært nå hadde kommunen startet med ølutsalg umiddelbart. Tror den eneste måten å berge bygdeskolene på er at varaordfører Reberg på Levanger foreslår å bygge ny skole på Mule for alle Verdalselevene. Det lønne sæ itj å ha skolebarn her i Verdal i hvert fall, ifølge rådmann Grimstad. Det er viktigere med store signalbygg og parker mener samme Grimstad.

For noen år siden slo Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fotballkrets seg sammen. Fotballspillere fra Røros til ytre Namdal skulle spille i samme avdelinger. Tankegangen var at det lønne sæ itj å ha en administrasjon på Steinkjer. Advarslene var mange, spesielt fra Namdalen. Avstandene ble store. Ingen brydde seg om Namdalens fotballspillere. De var like lite verd som Helgådalinga, Leksdalinga, Indalinga, Nessbyggi i skolesaken. Resultatet ser vi nå i Namdalsfotballen. Det blir stadig færre lag og fotballspillere. Å innrømme at det er sammenslåingen som er årsaken klarer ikke Trøndelag fotballkrets. Det lønne sæ itj å ha fotballspillere i Namdalen. Det lønne sæ heller itj at folk skal bo i Helgådal, Leksdal og Ness ifølge vår rådmann.

Når jeg sitter og skriver dette ser jeg på TV at Jonas Gahr Støre står på talerstolen på landsmøtet og fossror for å komme distriktene i møte. Det er nok for sent. Dessverre holder Arbeiderpartiet både her i Verdal, Inderøy og Stjørdal sammen med andre kommuner på å ødelegge alt for AP i valgkampen. De kjemper om å være best til å legge ned grendeskoler. De er de mest sentraliseringskåte av alle. De fossror i motsatt vei av det Jonas Gahr Støre ror. Det lønne sæ itj Jonas. Du har så mange sentraliseringskåte lokalpolitikere som samarbeider med Høyre om å ødelegge distriktene. Derfor strømmer veldig mange sosialister til Senterpartiet for tiden. Folk i distriktene, og mange byfolk som liker mangfold i det norske samfunnet har nå skjønt at det lønne sæ itj å stem arbeiderpartiet hvis du vil ha distriktspolitikk. Trist at partiet som var kjent som partiet for de svakeste, er blitt et parti bare for noen få av de vellykkede som bor i sentrale strøk.

Til slutt vil nok vår moder jord mene at nok er nok og si. Vi sentraliserer bort menneskene fordi de gjør bare det som er galt for jorden! Det lønne sæ itj med mennesker.

Det lønne sæ itj at jeg skriver dette heller. Noen av leserne får ikke lese dette før på mandag og da er dette så gammelt at det ikke lønner seg å lese det. God helg til dere som kan lese dette på lørdag.

Odd Helge Roksvåg

Kulturarbeider og daglig leder i Premieskapet