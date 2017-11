Apropos fødselstall

Spaltister

Vi må snakke litt om samleie. I alle fall det som kan bli resultatet av nevnte kontaktform. For det fødes for få unger i Verdal. Vi er snart på lavmål med krigen hva fødselsstatistikk angår, og de tallene er lite lysteleg lesing.

Den kinkige situasjonen ble berørt - og la meg legge til nok en gang - i Verdals kommunestyremøte forrige mandag. Ofte flåses det hele bort med at kommunestyrerepresentantene må heim og gjøre det de kan, men tro meg: Jeg har prøvd. Derfor har jeg mer tro på tilflytting.

Så for å komme eventuelle omdømmestrategier og annet kostbart papir i forkjøpet: Her kommer mine bidrag som kanskje vil friste flere til å flytte postkassa si til Verdal.

Av hensyn til plassen jeg er tildelt må jeg begrense til 10 punkt. Derfor hopper jeg over alt du (kanskje) har hørt før, om industrikommunen, landbrukskommunen og kulturkommunen. Jeg hopper også over det med «fjord til fjell» - og at vi har knallgode barnehager, dyktige lærere, en superb kino og ditto bibliotek. At du kan bo både sentralt og landlig. At du vil få oppfølging på høyde med det beste i utlandet om du tar med deg en bedriftsidé.

Med alt dette som selvfølgeligheter i bunnen, har jeg snekra ihop ei liste helt fraværende for empiri. Kun løse synsinger, inspirert av de mange SoMe-battlene* vi er vitne til om dagen.

Vi lukter nybakt. Mange tror Verdal bare er industri og landbruk, men vi er jo så mye mer. Og noe er av det mer kuriøse slaget. For går du deg en tur mellom nisjebutikkene våre i sentrum, og bort til elvepromenaden (med lys og vinterbrøyting!), kjenner du til stadighet duften av nybakte godsaker. Helt gratis «hverdagsduftus», levert av Goman, Innherredsbakeriet og Petter Nervik. Vi kan bake, for å si det sånn.

Vi har ikke en haug med svære, fancy leikeapparat på hvert hjørne. Derimot har vi vikingaktige leikemuligheter på Stiklestad, og et næringsliv – for eksempel industri og landbruk – som mer enn gjerne lar barna komme for å leikelære. Fin-fine inspirasjonskilder til å utvikle ungenes gode, gammeldagse fantasi.

Vi har kort vei til både Steinkjer og Levanger. Så alle tilbudene du finner der, for eksempel Sykehuset Levanger, er bare en tog- eller biltur unna. Eller sykkel for deg som liker å få trim på kjøpet. Kanskje ikke like aktuelt for alle sykehusturer, men likevel.

Vi er så nærme Åre du kan komme – og samtidig være trønder. Bosetter du deg i Sul, har du for eksempel bare en raus time til herligheten en liten perle av EU har å by på, sommer som vinter.

Vi har et superfint teater. Noen har kanskje fått med seg at adjektivene i SoMe-battlene rundt bygget har vært ymse, derfor velger jeg å legge inn mitt superlativ for å vise hvor jeg står i saken. Her kan du på en helt vanlig tirsdagskveld få storbyaktig teaterfølelse – og vin i glasset – for den som liker slikt.

Vi har billige hus. Og til sjuende og sist er gjelda du ender opp med ganske avgjørende for hvor mye du kan bruke på fritida, uansett om det er i egen kommune, nabokommuner, øst-Trøndelag eller helt andre steder du har lyst til å bruke dine kronasjer.

Vi har Berit Bjørgvik Woll. Som her får stå som personifiseringa av driftige verdalsdamer (og -menn) som skaper liv, røre og servicetilbud på høyde med det beste i EU. De jobber iherdig for å holde oss nytenkende og up to date. Forbilledlig.

Og når vi er inne på damer, vi har krysset av for kvinnelig ordfører to ganger. Allerede på 1990-tallet brøt vi glasstaket, og vi har gjort det igjen etter den gang. Vi lar det stå som et godt eksempel på at her tar vi i bruk kunnskapen og ferdighetene til begge kjønn.

Vi er mangfoldige. Noen er verdaling i generasjoner, men mange av oss er en finfin blanding fra fjern og nær. Mangfoldet ser du også i bygningene våre i sentrum. Her har det verken blitt bomba eller påtent, så vi er litt av alt. Og noen av oss - blant annet jeg - digger dette arkitektoniske anarki, så impulsivt folkestyrt, og dermed samtidsaktuell fra ei hver tid.

Og sist, men ikke minst: Vi har mye som er ugjort. Endel ting er til og med ganske dårlig. Så her kan du få bli med og ta i et tak, og forme morgendagens Verdal. Og det er jo en utfordring mange av oss synes er morosam.

Dett var dett. Så kjære vurderer-å-bli-verdaling: Kom til oss. Lag barn, og bli en helt. Vi trenger deg. Og dine.

Berit Fikse

Skribent, Jotulverk.no

*) SoMe-battle, sjølsnekra ord for diskusjonene som kan oppstå i kommentarfeltene på for eksempel en Facebook-status. Der noen deltar, og mange setter over kaffen og følger med fra sidelinja. Må ikke forveksles med the Battle of the Somme - for dere som kan krigs-historie.