Robert møter Trine til sjakkdyst

Levanger Sjakklubb informerer om at de i disse VM-tider arrangerer Frostating Julelyn Grand Prix. Det skjer i i kommunehuset på Frosta 5. juledag, torsdag 29.desember. Arrangementet går over 15 runder lynsjakk.

- Som oppvarming til turneringa skal Frostas ordfører, Trine Haug, og Levangers ordfører, Robert Svarva, møtes til vennskapskamp over et parti med 7 minutter betenkningstid klokka 11.00. Den duellen ser vi fram til, sier Terje Lund, leder i Levanger Sjakklubb.

For ordens skyld; Lund bruker ikke begrepet «prestisjekamp», men «vennskapsmatch». Men Innherred kaller en spade for en spade. Eller for å holde oss til sjakk terminologien; en konge for en konge.