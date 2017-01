Evakuerte helsetun

Pleiere ved Levanger bo- og helsetun iverksatte evakuering av første etasje tirsdag kveld.

Operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt forteller at de ble varslet om røykutvikling i en av helsetunets leiligheter klokka 20.48 tirsdag. Bare noen minutter senere skal brannvesenet ha fått kontroll på situasjonen og det var ikke behov for ytterligere evakuering. Det var heller ikke behov for slokking.

- Det skal ha vært elektrisk kortslutning i ei taklampe i en av leilighetene. Elektriker er på stedet, forteller Olsen.

Det skal ikke vært noen i leiligheten med røykutvikling.

- Jeg er usikker på om den er bebodd i det hele tatt, sier Johnny Olsen.