- Dagsverket må utvides

I kommunstyret 25. januar vil representant Bjerkeset utfordre ordfører Robert Svarva om utviklingen av Dagsverket, som nå drives i regi av Leva-Fro. Det er ikke satt av penger til mer enn et tilbud for fire brukere, det er altfor lite, mener Venstre.

- Rusmisbrukere og –avhengige faller mellom flere stoler i helse- og sosialtjenesten. Ofte settes krav til total rusfrihet, punktlig oppmøte og gjennomføring de ikke er i stand til å oppfylle – dette gjelder både behandling, oppfølging, og deltakelse i det ordinære arbeidslivet, påpeker Ottar Bjerkeset.

Dagsverket (DV) ble derfor opprettet i 2004 som et nasjonalt, lavterskel jobb- og aktivitetstilbud. Det er bred enighet om at DV har vært en suksess også i Levanger (og Frosta): Dagsverket får mange oppdrag, og både brukerne og kundene er svært fornøyde. Samtidig utfører de svært rimelige tjenester – både for private og for kommunen (f.eks Boligkontoret). Men etter at Leva-Fro AS overtok DV har kommunen valgt å redusere antall plasser fra åtte til fire. Dette medfører at brukere må avvises og sendes hjem (etter loddtrekning), samtidig som DV får flere oppdrag enn de klarer å utføre. Daglig leder ved Leva-Fro AS bekrefter at de har svært positive erfaringer med DV og ønsker å utvide tilbudet.

Bjerkeset peker på at kommunen yter i dag et driftstilskudd på ca 0,9 mill kroner i året til Leva-Fro for å drifte de fire plassene i DV – altså en kostnad pr bruker på ca 225.000 kroner. Leva-Fro er et 100 prosent kommunalt eid AS.

Enorm belastning

- Selve DV går i «overskudd», grunnet den rimelige arbeidskraften. Og som nevnt har kommunen et betydelig potensiale til å spare penger om den velger å benytte DV systematisk til interne oppdrag.

Levanger kommune brukte i 2016 knapt 40 Mill NOK/år over eget budsjett til oppfølging av innbyggere med rus- og psykiatriske problemer, inkludert kjøp av tjenester i rusinstitusjoner.

Men den totale kostnaden forbundet med fortsatt rusing og tilbakefall til rus kan beløpe seg til flere millioner kr per år i tillegg for hver rusavhengig (bruk av andre somatiske helsetjenester, vold- og vinningskriminalitet, bruk av rettsvesenet og rekruttering av nye rusavhengige). Samtidig utgjør avhengighet en enorm belastning for dem selv, deres familier og pårørende, understreker Venstre-representanten.

Hva vet vi om rusbehandling? Tradisjonell rusbehandling er svært kostbar, og resultatene på lang sikt er dårlig dokumenterte. Samtidig vet vi at sosial integrering, deltakelse, fellesskap og mestringsfølelse - som arbeidsdeltakelse gir - er helt grunnleggende for å komme seg ut av rusavhengigheten.

- Å ruste opp DV handler derfor om både å investere for framtida, gi håp, og tydelig signalisere hvordan vi som kommune vil framstå i møte med en sårbar og alvorlig syk gruppe medmennesker, mener kommunestyrepresentant Ottar Bjerkeset.

Koordinere tjenestene

Samtidig gir det en unik mulighet til å koordinere tjenestene bedre enn det som er tilfelle i dag, mellom NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse-/sosialtjeneste og Leva-Fro/DV. Leva-Fro AS tilbyr også flere andre tiltak, bl.a VTA (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser), for de som trenger ettervern og videre arbeidsoppfølging etter for eksempel soning, rusinstitusjons-opphold, eller er i fortsettelsen av DV – når brukerne er rusfrie. Disse plassene er også langt rimeligere enn andre alternativer, ca 150.000 NOK/person/år. Det er stor sannsynlighet for at en økt kapasitet og satsing på disse tjenestene totalt sett er økonomisk besparende både for Levanger og storsamfunnet.

Hans spørsmål til Robert Svarva er:

- Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å øke kapasiteten til Dagsverket slik at flere rusavhengige innbyggere i Levanger kommune som ønsker å delta, kan benytte seg av det?

- Vil Levanger kommune vil i løpet av 2to måneder kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS?