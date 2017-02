Debutscoring - men LFK røk 1-5

Levanger var best den første halvtimen, men deretter handlet mye om det allsvenske laget. Sundsvall var som ventet veldig effektive, og hadde et kontringsspill på høyt nivå. Dermed ble Levanger straffet hardt, ikke minste etter at laget byttet spillere og laget mistet den gode formasjonen man hadde i starten.

Misset straffe

I det første kvarteret var nemlig vertskapet heldig som slapp med en baklengs. Erik Tønne ordnet ledermålet etter et fint angrep i Ljusdal, og Jo Sondre Aas var nær ved å øke ledelsen etter ti minutter.

Rennbyggen burde økt da Kim Robert Nyborg ble felt og LFK fikk straffespark etter et snaut kvarter - men Jo Sondre Aas misbrukte sjansen.

Joakim Wrele var også nær, før GIF spiste seg inn i kampen. Islendingen Steindorsson utlignet midt i omgangen - før landsmann Sigurdsson ordnet 2-1 etter halvtimen.

Astvald nære

3-1 kom fem minutter før pause, etter en forsvarstabbe - og feilprosenten økte etter sidebytte. 4-1 kom etter en kontrin i det 73. minutt, før svenskene satte spikeren i kista i siste minutt.

Marcus Astvald hadde Levangers største mulighet i den andre omgangen, mens hans skudd fra sju-åtte meter strøk like utenfor på stillingen 3-1.

P.S: Briten Lloyd Sexton fikk vokte buret mot klubben han er leid ut fra.

Levangers lag: Sexton - Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne - Nyborg, Lopez, J. Wrele, Lykke Strand - Aas, Astvald.

Andreas Wrele erstattet Erik Tønne som avtalt etter vel 30 minutter, og i pausen kom Taddese og Voll inn for Lykke Strand og Nordberg.