I arresten etter slåsskamp

Begge ble satt i arresten etter slagsmålet, som foregikk på en privat adresse og med farlige våpen. Den ene karen var en 47 år gammel mann, mens kamphanen bare var 19 år gammel. De ble først kjørt til legevakta på sykehuset, før ferden gikk til Steinkjer.

- Det var to menn av utenlandsk opprinnelse som begynte å slåss. Det ble brukt både en skarp gjenstand og spade, og begge de to mennene ble påført skader, sier operasjonsleder Dag Hjulstad til Trønder-Avisa.

Han opplyser at saken vil bli etterforsket utover dagen lørdag, at det fortsatt gjenstår en del vitneavhør og at det blir reist straffesak mot slåsskjempene. Ingen andre kom fysisk til skade etter tumultene.