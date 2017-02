- Utfallet spiller ingen rolle

– Vi får testet oss skikkelig mot kanskje enda tøffere motstand enn IFK Ôstersund sist. Resultatet betyr absolutt ingenting, jeg er mye mer opptatt av hvordan vi presterer og opptrer formasjonsmessig, sier Powell, som nå sitter på tur til Ljusdal der GIS Sundsvall venter innendørs i ettermiddag. Levanger-troppen reiste med buss i morges, og en drøyt 40 mil lang tur venter - før oppgjøret som starter klokka 16.

Intet å se etter

Motstanderen er i Allsvenskan, og LFK vil helt klart få kjørt seg i sesongens andre treningskamp. Sist ble det 0-1 mot IFK Östersund - som ikke skapte mer enn tre sjanser mot et velorganisert LFK-lag i Abrahallen. Enda tøffere blir det nok mot Giff'arna, et lag Per Joar Hansen har trent ved to anledninger.

– Utfallet av treningskampene sier aldri noe om hvordan det går i serien. Jeg har vært med og vunnet alle treningskampene - for så å knapt vinne da serien startet. I LSK tapte vi hele veien i en vintersesong, for så å vinne alt i seriespillet. Og dette er trening for oss, sier Magnus Powell, som vil bruke hele turen for alt den er verdt.

Forsvarsstruktur blir prioritert nå - Levanger starter i dag med Sørmo, Berger, Nordberg og debutant Erik Tønne i den bakre firer. Robert Stene kan ikke spille etter sin meniskoperasjon i januar, Pål Aamodt og Per Verner Rønning er også indisponible.

Sosialt viktig

Det blir første tur med gutta for flere av nykommerne. Det blir overnatting og middag i Sverige etter kampen i ettermiddag, og trenerne vil bruke mye tid på inngående spillersamtaler. Nå gjelder det å lære hverandre å kjenne:

– Den sosiale betydningen av denne turen kan ikke overvurderes. Frode (Birkeland, ass. trener) og jeg skal benytte hvert ledige minutt til å diskutere med spillerne, ikke minst de nye. Teamfølelsen skal bygges videre, lover en forventningsfull Magnus Powell - i en drøyt fem timer lange bussturen rett over Midt-Sverige.