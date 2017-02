Flotte elever skapte fotballfest

Den årlige FFU-turneringen er ett av årets høydepunktet for de fleste utviklingshemmede fotballspillere i Trøndelag, og hvert år er Verdal stedet for dette tradisjonsrike arrangementet. I helga var det klart for en ny turnering i denne lange rekka, og nok en gang var det avgangselevene på idrettslinja ved Verdal videregående skole som var vertskap og teknisk arrangør. Og elevene leverte varene til topp karakter, og får ros fra fjern og nær etter et supert arrangement.

Fair play

- Ved siden av den årlige Landstureringen og Storsjøcupen i Østersund, er dette det største vi er med på. Elevene er kjempeflinke, og lager alltid et topp arrangement, sier Verdals-veteranen Ole Gunnar Kvam.

Elleve klubber var med, flere av dem stilte med flere lag i innendørsturneringen som gikk i Verdalshallen på to små baner - med massevis av ballkontakt for utøvere på svært ulikt funksjonsnivå.

- Det hender vi spiller mot Nessegutten, og vinner om vi vil med store sifre. Men det er ikke artig å verken vinne eller tape stort, vi lar ofte motstanderen score om vi leder mye - og fair play er viktig for oss, understreker Kvam.

All stars

Lørdagskvelden var det bankett med dans, quiz og god mat på Verdal hotell. Også da var det avgangselevene som serverte, og også den oppgaven til alles tilfredshet.

- Disse elevene er virkelig entuasiastiske og fulle av pågangsmot. De ber om å få ansvar for mest mulig i forbindelse med dette arrangementet, og de er virkelig sitt ansvar bevisst og tar oppgave på strak hånd. En flott gjeng, understreker lærer Nils Petter Austad.

I dag spilles det kamper helt fram til klokka 14.30 - og den siste kampen mellom elevlaget og et stjernelag fra FFU starter klokka 14.15