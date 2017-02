LHK skjøt bort sjansen

Levanger røk til slutt 24-28 etter at det stod 13-8 til pause i hjemmelagets favør. Sesongens ellevte nederlag betyr at de to siste månedene blir en eneste lang redningsaksjon.

Flere går foran

- Vi tar tross alt med oss mye positivt heim, og denne kampen var prestasjonsmessig et løft for oss. Flere tar tak, og det skal vi bygge videre på, sier sportslig leder Geir Tore Leira.

Strekspiller Sara Rønningen gikk i bresjen i starten, scoret tre av Levangers fire første mål - før hun fikk en smell og måtte ut. Leira frykter at det er snakk om en båndskade:

- Dette må medisinske fagfolk vurdere nærmere i morgen, sier Leira.

Molde neste

Levanger hadde sju flere avslutninger enn Aker Topphåndball hadde i kveld, men LHK sliter stadig med dårlig effektitet. 31 av skuddene var resultatløse, og da blir det vanskelig å få tak i poeng.

Seks kamper gjenstår, Levanger-jentene må trolig vinne halvparten av dem for å berge - og seirene bør helst komme mot rivalene i bunnstriden. Neste helg venter Molde hjemme, som i dag imponerte med 32-27 mot Fjellhammer.

Hammerstad toppscorer

Nå var det ikke søndagens kamp som er utpekt som den største muligheten til LHK for å kapre poeng, men slik situasjonen tilspisser seg - må jentene begynne å kapre så fort som mulig. For nå må LHK ta like mange poeng på de siste seks kampene - som man har klart i de 16 første. Oppgaven blir formidabel.

Levangers lag i kveld: Siri R. Gustavsen, Ane W. Bolstad - Janne H. Eklo (5), Elisabeth Hammerstad (7), Ina S. Eid (3), Lisa Nordseth (1), Vilde Evensen (2), Sara Rønningen (3), Rikke Trustrup, Gerda Leira, Pernille Sandtorp (3), Vilde Rønningen, Guro Svenning.