Sveiseapparat, penger og gassflasker stjålet

Operasjonssentralen ble varslet om innbruddet på Heir industriområde klokken 06.

– Innbruddet i bedriften Fôrforedling ble oppdaget da ansatte kom på jobb i morges, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Så langt vet man at det er stjålet et sveiseapparat, gassflasker, en pc og et mindre pengebeløp.

– Det er uklart hvordan de har kommet seg inn. Vi jobber med åstedsundersøkelser, sier Reinsborg.

Ingen er pågrepet.

Gjorde undersøkelser

Innherred var på stedet like før klokka åtte onsdag morgen. Da var to personer fra politiet på stedet og gjorde undersøkelser inne i administrasjonsbygget.