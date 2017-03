Vil ha brannstasjon i Verdal

- Det er bekymringsfullt dersom en kommune med 15 000 innbyggere skal bli stående uten blålysetater. Det skal gjøres utrykning på kortest mulig tid over relativt store avstander. Vi har et næringsliv som har behov for en beredskap, og med et eventuelt nytt blålysbygg på Mule, er det nærliggende å tro lensmannsetaten fort flytter etter, sa Arild Pedersen (Ap) under formannskapsmøtet torsdag.

Enstemmig vedtatt

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti la torsdag frem et alternativt forslag til rådmannens innstilling om fortsatt felles brann- og redningstjeneste i Verdal og Levanger. De fremmet følgende:

Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid.

Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner.

Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sendte åpent brev

Bakgrunnen var et åpent brev som ble sendt av ansatte i brann og redning med kontorsted Verdal (se utdrag her) onsdag. Der har samtlige 18 ansatte i Verdal skrevet under på at de ønsker følgende politisk vedtak:

«Verdal kommune tar hjem brann og feiervesenet som egen enhet. For at dette skal kunne gjøres i henhold til dimensjoneringsforskriften så kjøpes nødvendige lederfunksjoner fra Brannvesenet Midt inntil at det er utredet hvordan man innenfor gjeldende lovverk kan etablere et samarbeid med Brannvesenet Midt som ivaretar Verdal kommune behov for brannordning».

- Betydelig uro

Da Pedersen presenterte partienes forslag torsdag, sa han at bakgrunnen var en rapport skrevet av brannsjefen 1.januar i år, og som ble lagt frem av samkommunestyret i februar. Pedersen mener rapporten ikke er fullstendig nok som beslutningsgrunnlag.

- Det er beskrevet godt hvordan vi kan ta hjem brannvesenet og hvordan vi kan samarbeide med Levanger, men siden vi nå står ved et veiskille der vi skal avvikle samkommunen og hvor vi vet at det er en betydelig uro i enheten rundt brannvesen, velger vi å legge frem et alternativt forslag, sa han på møtet.

Framtidig organisering av brannvesenet i Verdal og Levanger kommer opp som sak i kommunestyret i Verdal 27. mars og Levanger 29. mars.