18 avskiltet på vekta

I dag avholdt vegvesenet en stor kontroll av kjøretøyer på Vekta i Verdal. Mellom klokken 08.00 og 17.00 ble 81 kjøretøy begjært avregistrert, og 18 av dem ble fysisk avskiltet på stedet. De resterende 63 bilene klarte da altså å ordne opp i problemene i løpet av dagen. Trine Giskås, leder for utekontroll i Statens Vegvesen, kan videre fortelle Innherred.no om en rekke bøter og ulovligheter i løpet av dagen.

Blant annet mottok sju personer beltegebyr, mens fem sjåfører fikk gebyr for bruk av vinterdekk (!) på kjøretøyene.

– Det er kanskje på tide å ta av dem nå, påpeker Giskås.

Ti sjåfører fikk gebyr for mangel på vognkort eller førerkort, tjueto fikk mangellapper på grunn av det tekniske ved kjøretøyet, én sjåfør ble bøtelagt for overlast av tømmer, og tre hengere – en stor og to mindre – resulterte i mangellapper for den tekniske tilstanden.

I tillegg ble tre personer anmeldt i løpet av dagen. Den ene prøvde å unndra seg kontroll, og hadde at på til flere mangler ved kjøretøyet. De to andre prøvde å stikke av, de også med flere begjæringer på kjøretøyet.

Mer enn forventet

– Vi forventer å ta en del når vi har så store kontroller, men dette var litt for mye, synes Giskås i vegvesenet.

– Det er mange som ikke har betalt årsavgiften, og da blir det veldig dyrt om skiltene tas på grunn av det. Da koster det plutselig 1540 kroner ekstra, så det er veldig fordyrende å ikke ha slikt på stell, legger hun til.

Og dyrt ble det for mange denne fredagen. Sjåføren som kjørte med for mye tømmer fikk seg en saftig bot på hele 9650 kroner, mens det koster til dømes 500 kroner for mangel på dokument, 1000 for å kjøre med piggdekk, og 1500 kroner for å ikke ha på bilbelte.