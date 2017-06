To behandles for nakkebrudd

New Articles

- Det skal nevnes at det trolig er tilfeldigheter som gjør at de to med moderate skader ikke mistet livet. Skadeområde hadde potensielt livstruende omfang, skriver Helse Nord-Trøndelag i en oppdatert status på de fem involverte i den kraftige utforkjøringen på Sætersmyra tirsdag kveld.

Fire av fem personer lå over natta til observasjon ved Sykehuset Levanger etter den kraftige rundvelten på Sætersmyra tirsdag kveld. Den femte mannen ble utskrevet etter å ha blitt sjekket av leger. De involverte er alle menn, og helseforetaket gir følgende opplysninger onsdag formiddag:- Mann 40-49 år: Lettere skadd. Utskrevet fra Sykehuset Levanger.

En bil har gått rundt på Sætersmyra Fem unge kjørt til sykehus.

- Mann 13-19 år: Moderate skader. Forblir innlagt på sykehus for behandling for bruddskader i nakke.

- Mann 30-39 år: Moderate skader. Utredes i regi av St. Olavs hospital i Trondheim.

- Mann 20-29 år: Lettere skadd. Utskrevet fra Sykehuset Levanger.

Utskrives onsdag

- En person er utskrevet, og flere blir utskrevet i løpet av onsdag, sier kommunikasjonssjef Svend Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.

Sykehuset valgte natt til onsdag å ha luftambulansen stående i beredskap ved Sykehuset Levanger i tilfelle det ble behov for rask overflytting til andre sykehus.

- Vi valgte å ha luftambulansen stående på vent. Heldigvis ble det ikke nødvendig, sier Karlsen.