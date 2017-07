Bil havnet sidelengs etter utforkjøring

New Articles

En varebil kjørte av veien og veltet på siden ved E6 på Ronglan mandag formiddag. Klokken 09.50 meldte politiet om bilulykken.

- Utforkjøring med bil. Den ligger på siden. Nødetatene rykker ut, meldte politiet på Twitter.

I starten hadde politiet lite informasjon om hendelsen og omfanget, men alle nødetater rykket ut til stedet.

- Vi har ikke ankommet stedet ennå, så vi vet ikke mer enn dette foreløpig. Det er sagt at det skal være to personer i bilen, men det er ikke bekreftet, sa operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt like etter meldingen.

To til legesjekk

Kort tid senere hadde brannvesenet ankommet stedet, og fikk bekreftet at det var to personer i bilen. Begge kjøres nå til legevakta for en legesjekk.

Sørgående kjørefelt er åpent for trafikk, men det er stadig lang kø i nordgående løp på grunn av ulykken.

- De to personene i bilen er begge kjørt til sykehuset for nærmere undersøkelser, men de framstår som kun lettere skadet, sier innsatsleder Stig Viken i Trøndelag politidistrikt.

Mistenker uaktsomhet

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men Viken sier at politiet mistenker uaktsomhet.

- Vi vet ikke årsaken helt ennå, men det er grunn til å tro at det er uaktsomhet bak. Vi snakker med personene etter hvert, og får nå ryddet opp på stedet, sier Viken til Innherreds fotograf på stedet.

Trafikken i nordgående retning ble stanset på grunn av ulykken og bergingsarbeidet, som nå pågår. Dermed er det lange køer forbi stedet inntil bilen er fjernet fra veien og trafikken kan gå som normalt.

- Vi har skjøvet bilen til side for å åpne for trafikkdirigering, før veien stenget igjen en kort periode for å fjerne bilen, sier Viken cirka klokken 10.30.