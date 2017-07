Slik blir den nye barnehagen i Vuku

New Articles

Dagens Vuku barnehage skal rives, og en flunkende ny barnehage skal settes opp. Rivningen starter allerede i sommer og i oktober eller november begynner bygningsarbeidet, skriver Trønder-Avisa.

- Bygget forventes å stå ferdig til høsten neste år. Mens arbeidet foregår vil barna bli flyttet til andreetasjen av Vuku bo- og helsetun, hvor legesenteret lå før i tiden, forteller ingeniør i Verdal kommune, Svenn-Arne Lersveen til Innherred.

Flyttes til Vuku bo- og helsetun

Under rive- og byggeprosessen får de ansatte og barna bruke kjelleren av helsetunet til garderobe, og uteområdene ved Vuku oppvekstsenter til lek.

- Det blir nok mange turdager når de ikke har så mange lekeapparat og slikt utenfor, men de ansatte har tilrettelagt mye selv og de er veldig motivert og klar for en ny barnehage, sier ingeniøren.

Dagens barnehage har plass til cirka 30 unger fordelt på to avdelinger, mens den nye skal ha plass til 46 barn fordelt på tre avdelinger. Inkludert personalavdeling, kontor og garderober blir det nye bygget hele 750 kvadratmeter stort.

- Det blir et særpreg på det nye bygget, men samtidig vil det ikke være veldig prangende. Barnehagen får trefasade og pulttak med skråhimling inne, noe som gjør at det blir høyt og luftig under taket. Hele barnehagen er på én flate og cirka 150 kvadratmeter er satt av til personalavdeling, sier Lersveen.

Budsjett på 24 millioner kroner

Lersveen forteller at en bred og sammensatt gruppe har vært med på planleggingen av det nye bygget, inkludert to av dem som jobber i barnehagen. Og selv om de ansatte må være litt ekstra kreative når det gjelder uteaktiviteter til barna dette året, blir det nok å gjøre når det nye uteområdet er på plass.

Som vist på plantegningene er det lagt opp til både sykkelbane, utekjøkken, en seks meter lang sjørøverbåt, flere disser, terrengsklie og sandkasse. For hele bygget, inkludert uteområdet med de ulike lekeapparatene, er det satt av 24 millioner kroner i investeringsbudsjettet til kommunen.

- Veslefrikk barnehage er på 700 kvadratmeter og der kom sluttsummen på 21 millioner kroner, så vi føler vi har kalkulert riktig. Dette vet vi jo ikke med hundre prosent sikkerhet før anbudene kommer inn etter høsten, men vi mener at vi skal klare å holde oss innenfor disse rammene. Hvis det ikke går, må saken opp til politisk behandling igjen, forteller ingeniøren.