New Articles

Onsdag ble to menn i 30-årene pågrepet etter at politiet ransaket en bolig i Levanger . Der ble det gjort beslag av 80 gram hasj hjemme hos selgeren, i tillegg til cirka 10-15 gram hasj på kjøperen.

Begge ble tatt inn til avhør og fredag formiddag forteller etterforskningsleder Tor klevmo til Innherred at begge har erkjent forholdene.

- Begge har erkjent å ha kjøpt, solgt og vært i besittelse av narkotika, sier Klevmo.

Den ene mannen har også fått førerkortet beslaglagt etter mistanke om ruskjøring.

- Vedkommende skulle akkurat til å sette seg i bilen og kjøre fra bopelen da vi ankom stedet, sier etterforskningslederen.

30-åringene ble dimittert torsdag ettermiddag og venter nå rettslig behandling.

- Forkastelig

Etterforskningslederen sier at det er stoffet hasj det er mest av i narkotikamiljøet i Verdal og Levanger.

- I enkelte miljø virker det som hasj nærmest har blitt legalisert og det synes jeg er forkastelig. Det begynner med litt røyking på fest, men så utvikler det seg fort til at personene må ha det hver eneste dag for å i det hele tatt kunne fungere i hverdagen, sier han.

Politiet vet også at det misbrukes mye amfetamin og beroligende medikamenter av ymse slag i enkelte miljøer på Innherred.

- Vi ser hvor mye elendighet denne bruken fører til. De faller ut av skole, jobb og samfunnet generelt, i tillegg til at flere får økonomiske problemer. Enkelte gir rett og slett opp, de lever kun fra dag til dag og har ikke kontroll på noen ting. Det er trist, sier Klevmo.

Går på holdninger

Klevmo påpeker at det finnes gode hjelpeapparat i både Levanger og Verdal, men at det i bunn og grunn er holdningene til hver enkelt og de rundt det går på.

- Det er mange ledd som må være involvert og som er viktig for å kunne forebygge dette. Det er snakk om både skolen, foreldrene, venner, etater og mange, mange flere. Det hjelper ikke bare at vi gjør beslag her og der, dette er tverrfaglig i aller høyeste grad, sier han.