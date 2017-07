- Man skal trives på skolen, ikke tvinges

New Articles

Utdanningsdirektoratet publiserte onsdag tall for fravær, antall som slutter og antallet som ikke får vurdering i videregående opplæring. De foreløpige tallene for skoleåret 2016/2017 viser at flere fullfører i Nord-Trøndelag, skriver fylkeskommunen i ei pressemelding.

Størst nedgang blant yrkesfag

Oversikten viser også at elevene har hatt nedgang i sitt fravær det siste året. Det gjennomsnittlige antallet fraværsdager har gått ned fra 5 til 3 i fylket. Den samme nedgangen finner vi hos Verdal videregående skole, mens den i Levanger gikk fra fire til tre fraværsdager. Nedgangen var størst blant de som tar yrkesfag.

Disse tallene kommer et år etter at fraværsreglene ble innskjerpet i 2016. Den sier at elever med over 10 prosent fravær i et fag, ikke lenger får vurdering i faget. Man kan derimot unngå fravær hvis en har dokumentasjon på at man er syk.

- Jeg er glad for at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Jeg er også fornøyd med at fraværet har gått betraktelig ned, noe som jeg også tror at den nasjonale fraværsgrensa har vært med på å bidra positivt til, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen i pressemeldingen.

Flere får ikke vurdering

Selv om fraværet går ned, har antallet elever som ikke får vurdering gått opp med 0,2 prosentpoeng i Nord-Trøndelag.

- Samtidig som vi ser at flere er mer til stede på skolen ser vi også at det er noen som ikke har vurderingsgrunnlag i enkeltfag og det er en utvikling vi skal følge nøye med på. Det er en reell bekymring at flere elever faktisk ikke består, samtidig som at jeg er glad for at vi klarer å beholde dem på skolen, sier Lagesen.

- Passer kun for A4-eleven

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag mener det blir feil å si at fraværsgrensa funker etter et år.

- Det er jo et treårig prosjekt, og statistikken viser bare det ugyldige fraværet og ikke de som er over 10-prosenten. Hele sannheten kommer ikke fram, sier fylkesleder i organisasjonen, Inga Kjesbu Ottersland til Innherred.

Selv om lederen er glad for at det ugyldige fraværet har gått ned, synes hun at regjeringen har startet i feil ende.

- De burde starte med å styrke skolehelsetjenesten og jobbe for et bedre psykososialt miljø. Dagens fraværsgrense passer kun for A4-eleven, og vi i elevorganisasjonen mener at alle elever fortjener en god skole som passer for dem, sier Ottersland.

- Fulle legekontor

På sin Facebook-side skriver organisasjonen følgende etter statistikken ble publisert:

«Fraværsgrensa får flere til å møte opp på skolen. Dessverre ser vi også et økende antall umotiverte elever og fulle legekontor! Elevorganisasjonen, norske elever, sier fremdeles NEI til fraværsgrensa! Skolen skal ikke være for gjennomsnittseleven, skolen er for alle!»

Ottersland sier til Innherred at motivasjonen blant elevene har minket i takt med fraværet.

- Man skal trives på skolen, ikke tvinges, avslutter lederen.