Vant 10 000 kroner på å brette drikkekartong

New Articles

Innherred Renovasjon hadde gleden av å overrekke diplom og gevinst til Brit Løvli hjemme på gården i Markabygda. Der møtte de en glad vinner, som fikk velfortjent gevinst.

– Jeg bretter all drikkekartong og skriver på navn før jeg kaster. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne, men endelig ble det min tur, sier Brit.

Hun har ikke tenkt så mye over hva pengene skal gå til, men de kommer godt med nå som sommeren er i gang og en skal kose seg litt ekstra.

20 år med lotteri

Grønt Punkt Norge har siden 1997 administrert Returkartonglotteriet. Alle de som skyller, bretter, og stapper drikkekartonger og skriver navn på kartongkubbene er automatisk med i lotteriet. Det trekkes hvert år ut 124 vinnere fra hele Norge som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Nytt av året er at man kan delta med enkeltkartonger, da kan man vinne 10 000. For å vinne 100 000 må man delt med kartongkubber. Brit Løvli fra Markabygda var en av de heldige som vant 10 000 kroner.

En kartongkubbe må bestå av syv skylte melkekartonger, der seks er stappet inn i en sjuende. For skolemelkekartonger er fire kartonger stappet inn i en femte kartong.

Lotteriet har 84 trekke-steder over hele landet. Der trekkes det 1-7 kartongkubber eller enkeltkartonger, det avhenger av innbyggertallet på det aktuelle stedet. Disse kartongene går videre til nasjonal trekking.

Bruker over 600 millioner drikkekartonger i året

Det var blant kartongene samlet inn av Innherred Renovasjon den heldige vinneren ble trukket ut. Selskapet er ansvarlig for renovasjonsordningen i Levanger, og er glade for å være med på å belønne flinke kildesortere.

– Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. Både organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier kommunikasjonsrådgiver hos Innherred Renovasjon Øyfrid S. Knudsen.

Miljøvinner

- Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk skyller, bretter, og leverer inn kartonger, forteller Gunnar Moen som er ansvarlig for Returkartonglotteriet i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartong. Gjenvinning av drikkekartong også er med på å senke avgiften som er lagt på drikkevareemballasje, noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

- Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier Moen.

De utsorterte drikkekartongene presses til baller og selges til papirfabrikker. De kvernes opp og tilsettes vann. Deretter blir de renset, tromlet og presset, og blir til nye papp- og papirprodukter. Papiret brukes blant annet til ny emballasje. Alt dette skal ifølge Grønt Punkt skje ved minimalt bruk av kjemikalier.

Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinningsgrad som mulig, for å på denne måten redusere miljøavgiften.