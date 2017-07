Deler sønnens mobbehistorie på Stiklestad

New Articles

Katrine Gillerdalen har blitt en av landets sterkeste stemmer i debatten om barns rettigheter og i kampen mot mobbing etter at hun i 2014 valgte å dele historien om sønnen Odin (13) som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing.

I en artikkel i VG forteller moren at både hun og Odin varslet fra om mobbingen gjentatte ganger, men at hun ikke opplevde at det ble tatt grep. Familien valgte etter hvert å flytte fra Oslo og til Aurskog-Høland, men mobbingen fortsatte også der. Som 13-åring tok Odin sitt eget liv.

I 2014 etablerte moren OdinStiftelsen, som skal bidra til at alle barn kan oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. I 2015 ga hun også ut bok om sønnen, Odin. En mors kamp for sin sønn .

Under programserien Talerstolen Stiklestad den 28. juli forteller Gillerdalen historien til sønnen og om kampen mot mobbing i foredraget Sett, hørt og tatt på alvor. Mobbing angår oss alle.