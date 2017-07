Flytter helsestasjonen nærmere ungdommene

New Articles

Etter sommeren flytter helsestasjonen for ungdom inn i samme bygg som Panzer, som hadde sin offisielle åpning i slutten av mars.

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud til ungdom i alderen 13-20 år, der helsesøster og lege er tilstede. Helsesøster kan gi råd og veiledning om temaer som prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare infeksjonssykdommer, psykososiale vansker og røyk og rus.

Vil være nært hverandre

Helsestasjonen skal nå være i samme lokaler som flyktningehelsetjenesten, forteller helsesøster i Verdal kommune, Carita Høknes.

- Det har under planleggingen av Ungdommens hus vært et ønske fra både ungdommer, helsestasjonen og de som tidlig planla ungdommens hus å være nært hverandre, slik at tilgjengeligheten blir best mulig for ungdommene, sier hun til Innherred.

Høknes understreker at det kun er helsestasjon for ungdom, i tillegg til flyktningehelsetjenesten, som blir i de nye lokalene. Altså vil jordmortjenesten, helsestasjon for barn mellom 0-5 år og andre tjenester fortsatt være lokalisert i Nordgata.

- Planen er å starte flyttingen etter 1.september, så om alt går som planlagt vil første gang i nytt hus være 7.september, sier Høknes.