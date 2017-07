Politiets bilpark blir stadig eldre - nå har flere blitt byttet ut

New Articles

Tall Politiforum har innhentet fra Statens vegvesen viser at politidistriktene har totalt 118 flere biler per mai 2017 enn de hadde i desember 2014. Gjennomsnittsalderen på bilparken har likevel økt fra fem år og fem måneder til seks år og syv måneder, noe som tilsier at de gamle bilene ikke blir byttet ut raskt nok, skriver forumet.

Fikk to nye kassebiler

I gjennomsnitt var bilparken i Nord-Trøndelag fem år og syv måneder gammel i 2014 og de hadde da 34 biler totalt. I mai 2017 var bilene seks år og fire måneder, mens antallet hadde gått opp til 35.

Politiet på Innherred har også byttet ut gammelt med nytt i det siste. Onsdag ble to av deres gamle kassebiler erstattet med to nye MB Vito.

De gamle bilene på Innherred hadde en kilometerstand på 286 000 og 240 000, og ifølge Politiets Fellestjenester er det ønskelig at bilene skal skiftes ut etter fem år, eller når de har rundet 200 000 kilometer.

I henhold til tjenestene disse skal være med på å utføre, var det dermed på tide med en utskiftning.

Nytt identifikasjonslys

Bilene har noen nye funksjoner, blant annet et såkalt identifikasjonslys som mange i det siste har mistolket .

- En del folk har trodd at det var utrykning og har gitt oss fri vei. Det er ikke meningen. «Cruise lights» er i bruk blant politi over hele Europa og er et konstant, svakt, blått lys i ytterst/midt på i lysbøylen på politibilen. Formålet er å øke politiets synlighet i ulike situasjoner og miljøer, skrev politiet på sine Facebook-sider natt til søndag.