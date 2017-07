Etter lang ventetid, har sushirestauranten nå åpnet dørene

New Articles

Det er Kent Olav Ferstad som er gründer av Mintage Sushi, som har restauranter i både Stjørdal, Steinkjer, Namsos og nå - Levanger.

Mye frem og tilbake

Det har tatt lang tid for restauranteieren å etablere seg i trehusbyen. Allerede i 2015 fortalte Ferstad at han hadde planer om å åpne i sparebankbygget ved Torvet , som er eid av eiendomsutvikler Ivar Koteng.

I mars i fjor meldte derimot gründeren at planen var lagt på hylla , som etter det Innherred erfarte, var på grunn av mangel på finansiering som måtte til for en omfattende ombygging av huset - for å gjøre det om til et spisested.

Beklaget ventetiden

Men i oktober i fjor kom eieren med en ny beskjed . De hadde funnet nye lokaler i sentrum, nærmere bestemt Meierigården, og Mintage Sushi skrev da under kontrakt med T3 Eiendom. Drømmen om etablering i trehusbyen kunne endelig bli en realitet.

Det skulle derimot komme flere forsinkelser for eieren , og i juni la restauranten ut følgende beskjed på Facebook:

- Vi ønsker å be om tilgivelse for vår lange tidsbruk, men utfordringer knyttet til samarbeidsavtaler og nødvendige omprioriteringer har ført til at vi ikke har klart å følge tidsplanen vi lovet.

- Fin åpning

Først nå på onsdag ble dørene åpnet og 30 nysgjerrige kunder kunne stige inn i det nyrenoverte lokalet.

- Vi har en såkalt «soft åpning» nå med litt begrenset meny og åpningstider, men i løpet av neste uke regner vi med å ha normale åpningstider og en full meny, sier restaurantsjef i Levanger, Stig Kverkildsen, til Innherred.

Både onsdag og torsdag var fullbooket og restaurantsjefen kan melde om en bra start.

- Det var en fin åpning og gjestene virket veldig fornøyde, sier han.

Spisestedet har inngang fra Håkon Den Godes gate vis-à-vis Nav og har plass til nærmere 60 gjester, det gjør også restauranten i Levanger til den største blant de fire spisestedene.