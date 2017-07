Han er LFKs nye angrepsspiller

New Articles

- Dette kjennes bra. Joachim er en god spiller, som spiller godt i flere posisjoner, sier sportssjef Andreas Holmberg til lagets hjemmeside.

Osvold var bare 17 år gammel da han debuterte for Lillestrøm i 2012. Etter det var han på utlån til den finske klubben TPS Turku, før han i februar 2016 signerte for den tyske klubben Rot-Weiss Essen. Det ble ikke all verden av spilletid i Tyskland, og i juni ble han fristilt fra sin kontrakt der og signerte for Bodø/Glimt.

Udo tilbake til Viking Og annen lånespiller til Brattvåg i 3. divisjon.

Torsdag ettermiddag melder Levanger FK at 22-åringen har signert med dem.

- Han vil tilføre klubben et annerledes spill, og var høyt ønsket av trenerteamet, sier Holmberg.