Malin (17) har aldri visst hvem faren sin er – nå ber hun om hjelp til å finne han

Malin ble født på Sykehuset Levanger den 5. august i 1999 av moren Tove Johnsen, født 8. november i 1963. Blant en søskenflokk på fire, er 17-åringen den eneste som ikke vet hvem faren sin er.

- Vet nok ikke at han har en datter

Under oppveksten flyttet familien mye rundt og bodde blant annet i Verdal, Berkåk og sist på Skogn. Etter mange år med sykdom døde moren hennes på grunn av en hjertefeil i januar i år, bare 53 år gammel.

- Det var veldig tungt å miste mamma, for da sto jeg plutselig alene, sier 17-åringen.

Malin påpeker at hun alltid har vært selvstendig og sta på å klare ting selv, så da moren døde flyttet hun til Trondheim, hvor hun nå driver med musikk. Faren har aldri vært inne i bildet, og moren har heller ikke ønsket å snakke om han.

- Han har aldri betalt barnebidrag eller noe, og jeg tror nok ikke han engang vet at han har en datter. Det kan jo også hende at han ikke vil ha noe med meg å gjøre, sier hun

Hvordan har det vært å vokse opp uten en far?

- Det er jo noe man savner, når man ser hvordan vennene sine har det. Samtidig var det helt greit, for jeg vet jo ikke hvordan det er å vokse opp med en far, sier Malin.

Få opplysninger

17-åringen har tatt kontakt med både Tore på Sporet, Frelsesarmeen og NAV, men foreløpig uten hell. Johnsen har svært få opplysninger, og det gjør det vanskelig å finne tak i det som kan være faren hennes.

- Det eneste mamma har sagt er at faren min heter Peter og kommer fra Danmark. Det er også en mulighet for at han har jobbet på Aker Kværner i 1998 i et dansk firma kalt Calbar Contracting. Noe annet enn det vet jeg ikke, sier hun.

Vet du hvorfor moren din ikke ville snakke om han?

- Nei, men man får jo sine tanker, sier hun.

Hadde dere et godt forhold?

- Ja, veldig. Det var ingenting å klage på sånn sett, men jeg kunne jo ha tenkt meg å vite mer om faren min, sier hun.

Det er heller ingen av de andre slektningene til Malin som vet hvem faren hennes er.

- Mamma holdt det nok for seg selv, sier 17-åringen.

Søker hjelp på Facebook

Onsdag bestemte Malin seg for å prøve lykken på sosiale medier, og valgte å dele et innlegg på Facebook hvor hun søker hjelp til å finne ut hvem faren hennes kan være.

- Jeg vil se om det er en mulighet for å finne han. Han vet nok kanskje ikke at han har en datter, men det kan også hende at han ikke vil ha kontakt med meg. Det er uansett verdt å prøve, sier hun.

I innlegget skriver hun følgende:

«Hei, Jeg blir 18 i august, og har levd i uvitenhet om hvem min far er. Det er noe jeg alltid har villet vite, men det er ikke bare bare å finne ut hvem han er. Jeg har kontaktet nav, frelsesarmeen, og tore på sporet. Ingen av de kan hjelpe meg, fordi jeg har ikke nok informasjon. Mamma Tove Johnsen døde i januar. Mulig virker jeg desperat nå, men ser ingen annen mulighet for å finne han.

Det er en mulighet for at han heter Peter og kommer ifra Danmark... og mulig har han jobbet på aker kværner i 1998 i et dansk firma. Kalt calbar contracting.

Litt info om henne:

Navn; Tove johnsen

08.11.1963

Ble 53 år.

Meg:

05.08.1999 (født på innherred sykehus)»

Har fått flere tips

Allerede torsdag ettermiddag har innlegget blitt delt over 2000 ganger, og etter at Malin la det ut har hun fått 50 nye venneforespørsler på Facebook.

- Det er sjokkerende. Mange har kommet med gode tips til hvem jeg kan kontakte og det er veldig hyggelig. Det er også noen som har gitt meg informasjon om hvem faren min kan være, men foreløpig er det ingen av opplysningene som stemmer, forteller 17-åringen.

Hva skal du gjøre hvis du finner han?

- Jeg har lyst til å kontakte han og prøve å bli kjent. Hvis han vil selvfølgelig, hvis ikke skal jeg ikke presse meg på, sier hun.