LFK Stallions har åpnet sin nye stue

Søndag kveld hadde et tjuetalls LFK-supportere samlet seg i sine nyoppussede lokaler på Levanger Bowling på Moan.

Stemningen var blandet, men de fleste øynet håpet til å kunne se utlikningen komme da Innherred var innom midt i 2.omgang.

Lokalene er pusset opp og pyntet i LFKs farger og blir nok som et andre hjem for noen av medlemmene. Oppussingen har styret i LFK Stallions stått for.

Det var nok flere som skulle ønsket at den første storskjermvisningen hadde endt med seier, men ingen råder over fotballresultatene.

Uansett var det god stemning og mange blide folk som var tydelig fornøyde med å ha fått sin egen klubbstue.

Bilder fra første storskjermvisning ligger i galleriet i toppen av saken.