Stor suksess på Nordenget Gårdsmuseum

I dag var det duket for det tradisjonsrike arrangementet åpen dag på Nordenget Gårdsmuseum, med bestyreren Martin Friberg i spissen.

Fra klokken 12 til 17 var det åpent for alle interesserte.

Det første som møtte den utsendte Innherred-journalisten ved ankomst Markabygda i ettermiddag var en stappfull parkeringsplass og masse folk.

Fra parkeringsplassen fikk alle besøkende tilbud om å bli skysset av shuttle-buss inn til selve museet, i reneste flyplass-stil.

Inne på museumsplassen var det stappfullt av folk og god stemning.

Den unge mannen i billettluka kunne melde om omtrent 400 besøkende, noe både billettselgeren og arrangøren var meget fornøyd med.

- Dette ble en suksess og en meget bra dag, sa Martin Friberg med et smil.

I løpet av de 5 timene arrangementet pågikk, kunne de besøkende blant annet få både se og høre traktorer fra ulike tidsepoker, drikke kaffe og sist men ikke minst få se på alle de underfundige oppfinnelsene Martin Friberg har produsert.

Friberg var glad for at det var så mange som hadde tatt turen til Nordenget og at værgudene hadde spilt på lag med arrangementet.

Det så ut til at alle besøkende koste seg veldig i sommersola på Nordenget Gårdsmuseum.