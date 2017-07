Rocket borggården

New Articles

Såmmårshowet i borggården på Stiklestad torsdag kveld ble en ubetinget suksess.

- Arrangementet er det mest solgte enkelt-arrangement utenom selve Spelet, opplyser Frode Haugmark i pressenemnda. Med 750 registrerte solgte billetter var det stupfullt på alle benker, og stemningen var upåklagelig.

- Ja, det var en magisk stemning. Det var bra i teltet på Øra også, men borggården er noe annet, sier Levin Nestvold Jr. i Trøndershow AS dagen derpå.

- Det var helt fantastisk med folkehavet. På slutten, i tredje akt, står folk og synger med på allsangen. Vi hadde som mål å lage en feelgood-forestillingen, og det ble det.

Mer show kommer

- Det blir flere oppfølger neste år?

- Ja, det er målet. Til nå har 1500 sett Såmmårshowet 2017, og vi arbeider med å sette det opp i i Steinkjer og andre steder. Før vi tenker på neste års show bør rundt 5000 ha sett årets show.

Etter den aller første forestillingen på Verdalsøra i slutten av juli fikk Såmmårshowet svært gode tilbakemeldinger, fra publikum og presse. Torsdagens show ga også en klar pekepinn på at konseptet har en framtid. Både humorinnslagene og sang/dansenumrene gikk rett heim til publikum.

Allsang og medley

Showet på Stiklestad hadde to akter, og ble avrundet med seks allsanger og en svensktoppmedley. Såmmårshowets hovedaktører er Levin Nestvold Jr., Leif Terje Nilsen, Julie Vikestad Olsen, Paal Stavrum og Geir Holmen.

Bandet må også nevnes, solid og med trøkk sørget de for å fylle borggården med lyd. Det var nærmere midnatt da de siste tonene fra We are the champions tonet ut over den historiske slagplassen.