Fra Zombie-Lars til svenske Jussi

Egentlig har han vært med i nesten alle årene Veresspelet er satt opp.

12 år gamle Leonard Valestrand Eike er sønn av regissør Åsmund-Brede Eike. Leonard har sammen med resten av familien blitt med fra Nesodden til Vera. Det synes han er en fin opplevelse. Her blir han kjent med mange av de andre barna som også er med i Veres-spelet. Leonard har vært med tre ganger før.

–Hva slags rolle har du i år?

–Som i fjor er jeg Jussi, en svensk gutt som har mistet faren sin. Han ble drept av ulver.

–Har du mange replikker?

–Ja, det er flere, men det vanskeligste er at jeg må snakke svensk.

Nå er ikke Leonard helt ukjent med utfordringer som skuespiller, også utenfor Vera. Mange vil gjenkjenne han fra serien Zombie-Lars som i sommer går på NRK Super. Leonard spiller Lars.

Det er en litt spesiell serie for barn. Leonard forteller at det handler om elleveårige Lars som flytter til det lille tettstedet Bekkebakken sammen med moren sin. Her blir han mobbet.

Lars er halvt zombie, det vil si, «levende ulevende». Han har tilstanden etter pappaen sin, som forlot dem like etter at han ble født. Han skal visstnok sammen med andre levende ulevende ha samlet seg og begynt å føre krig mot de levende. Dette høres litt skummelt ut, men det dreier seg om fremmedfrykt, å finne seg selv, tørre å skille seg ut, og stå opp for vennene dine.

–Skal du blir skuespiller når du blir voksen?

–Nei, jeg vet ikke ennå.