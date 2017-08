Har du ennå ikke sett Veresspelet?

New Articles

Veresspelet har spilt fire av i alt åtte forestillinger av 2017-oppsetningen av Grensegang.

- Forestillingene har gått som planlagt hele helga - til tross for særdeles dårlig vær. Godt besøk til tross for dette, men vi har plass til flere når vi fortsetter til helga. Forestillingen blir bare bedre og bedre for hver dag - store og små spiller som helter, sier Inger Elnes Sellæg på vegne av arrangøren Røsslyng Teaterlag som samarbeider med Helgådal idrettslag.

Det blir en forestilling fredag kveld, to på lørdag og den siste settes opp søndag kveld, 20. august.

Forestillingen varer i 2 timer og 45 minutter inkludert pause.