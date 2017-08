Nytt poengtap for Levanger

New Articles

Etter kveldens uavgjort mot Elverum har Magnus Powells menn gått to og en halv måned uten hjemmeseier.

Det var duket for en spennende kamp under flomlysene på Levanger Stadion onsdag kveld. Sist Elverum var på besøk var i 2014. Da vant gjestene fra Hedmark 1-2. Kveldens oppgjør mellom to formsvake lag endte som det måtte gjøre, med poengdeling.

Presset gjestene

Elverum kom best i gang på fremmed gress, og før kvarteret var spilt pekte Per Erik Haugen på krittmerket foran Julian Faye Lund. Fra elleve meter hadde Moustapha N’Diaye ingen problem med å overliste den unge sisteskansen til Levanger. Etter scoringen tok Levanger fullstendig over i kveldssola. Selv om de presset gjestene hardt, maktet ikke de hvitkledde å utligne før pipeblåseren blåste av til pause.

Brukbare skuddforsøk

Etter hvilen intensiverte vertene presset. Etter noen brukbare skuddforsøk, ble Per Verner Rønning revet overende etter et hjørnespark. Dermed var det Levanger sin tur til å forsøke seg fra ellevemeteren. Robert Stene gjorde ingen feil fra merket, og utlignet fortjent for sitt Levanger. Resten av omgangen ble styrt av Levanger, som tydelig kun var førnøyd med tre poeng. Tross gode forsøk fra Espen Berger, Vegard Voll og Joakim Wrele på tampen, klarte Elverum å få med seg ett poeng hjem til Østerdalen.

Neste kamp for Levanger er lørdag 19.august borte mot Ranheim. Kampen følger du live på våre nettsider!

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund – Bent Sørmo, Espen Berger, Per Verner Rønning, Erik Tønne – Marcus Astvald, Horenus Tadesse (J. Wrele fra 83’), Adria Mateo Lopéz, Jo Sondre Aas (Aamodt fra 46’) – Joachim Osvold, Robert Stene (Voll fra 69’)

Elverum (4-3-3): Tervaniemi – Nersveen, Cukovic, Antonic, Persgård – Enkerud, Hagen (Cirak fra 90’), Khattab (Simenstad fra 83’) – Solli (Cirak fra 64’), N’Diaye, Songani.