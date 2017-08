Nesten 200 jobber dugnad på lørdag

New Articles

Vi snakker om et av årets store høydepunkter i Verdal: Åge Aleksandersen & Sambandet spiller i Folkeparken.

- Det er 15. gangen han står på denne scenen. Han har kommet hvert år siden 2003. Vi stolte på ham den gangen, og det har han ikke glemt. Han setter stor pris på å få komme til Verdal, sier Svein Edvard Selnes på vegne av arrangør Verdal idrettslag.

Verdal, og hele Innherred for den saks skyld, har høy prioritert hos Åge.

- Dette merket vi også da vi spurte om ikke dattera hans, Line Sofie, kunne bli med som gjesteartist. Det har hun sagt ja til, og vi opplever det som litt unikt. Det er bare Hitra, som han har et helt spesielt forhold til, og Trondheim som har fått gleden av å oppleve Line sammen med Åge, fastslår Selnes. Han forteller at Line Sofie kommer til å synge Trondheimsnatt.

Både konsert og fest

Alt ligger til rette for en topp musikkopplevelse i Folkeparken, og som Selnes fremhever med tygnde: - Dette er mye mer enn en fest, det er en konsert som alle fra 16 – 100 år kan glede seg over. Åge og Sambandet står på scenen i 2,5 timer og de koser seg skikkelig sammen med publikum.

- Og været ser ut til å bli bra?

- Ja, det ser ut til at regnet holder seg unna til folket skal heim. Så hvis Vårherre vil det slik, blir det bra med folk. Vi håper på mest mulig, og her spiller selvfølgelig været inn. Det vært fra 2500- 2600 og opp mot 5000 publikummere på Åges Trønder-Rock-opptredener.

Tre scener

Selnes forteller at fasilitetene er bedre enn noen gang. Ved Paviljongen er det en ny flott uteplass med utsikt ned mot hovedscenen.

I tillegg til Åge blir det musikk av Grannes i storteltet før og etter Åge. Og på en egen scene ved Elveboden blir det musikk av Magnus Hestegrei, og det skjer umiddelbart etter at Åge har gått av scenen.

- Det blir altså ingen pause på en time før musikken fortsetter.

I det hele tatt lover Selnes mye valuta for inngangsbilletten, som har en pris på 60 prosent av det en Åge-konsert i Trondheim kommer på.

Stor dugnad

Verdal idrettslag mønstrer et stort mannskap for å kunne rigge til den store folkefesten som dette er.

- I dugnadsmannskap har vi et sted mellom 150 og 200 personer. I tillegg kommer politi, innleid Securitas- vakter og hjelp fra andre lag og foreninger. Vi er rundt 250 personer i aksjon lørdagskvelden, så et stort apparat er i sving, oppsummerer Svein Edvard Selnes.

Foruten å skape en stor opplevelse for folket på Innherred, har Verdal idrettslag et klart mål om å få til et pent overskudd fra arrangementet. Det vil bli fordelt på de ulike avdelingene i idrettslaget.